Chelsea ile Liverpool Trabzonsporlu yıldızların golünü paylaştı

Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Jürgen Klopp'un menajerliğini yaptığı Liverpool'u konuk edecek. Oynadığı 5 maçtan 2 galibiyet 2 beraberlik çıkaran ve 8 puanı bulunan Chelsea, rakibinden UEFA Süper Kupası'nın rövanşını alarak çıkış yakalamak istiyor.

SON OLARAK İSTANBUL'DA KARŞILAŞMIŞLARDI

Chelsea ile Liverpool son olarak Süper Kupa finalinde İstanbul'da karşılaşmışlardı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan zorlu karşılaşmada penaltı atışları sonucunda gülen taraf Kırmızı'lar olmuştu.

SOSYAL MEDYADA TRABZONSPORLU YILDIZLARI PAYLAŞTILAR

Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde ekipler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Liverpool, şuan Trabzonspor'da forma giyen Daniel Sturridge'in Chelsea'ye attığı muhteşem golü paylaşarak "Stamford Bridge'ye yaptığımız son ziyarette... Ne vuruş ama" ifadelerini kullandı.

On our last visit to Stamford Bridge... What a strike, @DanielSturridge ???? pic.twitter.com/ay5zV0Z50d

Bu paylaşımdan sonra Chelsea de Trabzonspor'da forma giyen Obi Mikel'in attığı golü paylaştı. 21 Eylül 2013'de Fulham'a atılan golü paylaşan Maviler, "Obi Mikel'in ilk golü" ifadelerine yer verdi.

Seven years of waiting, and then this! ??



On this day in 2013, @Mikel_John_Obi scored his first @PremierLeague goal! pic.twitter.com/0UaPXLj4zR