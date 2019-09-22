Chelsea ile Liverpool Trabzonsporlu yıldızların golünü paylaştı

Premier Lig'de Chelsea sahasında Liverpool'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takım sosyal medya hesaplarından birbirlerine gözdağı vermeye başladı. Her iki takımda sosyal medya hesaplarından Trabzonspor'da forma giyen eski yıldızlarıyla ilgili paylaşım yaptı. Liverpool'un Sturridge paylaşımının ardından Chelsea de Obi Mikel ile ilgili paylaşımda bulundu.
Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Jürgen Klopp'un menajerliğini yaptığı Liverpool'u konuk edecek. Oynadığı 5 maçtan 2 galibiyet 2 beraberlik çıkaran ve 8 puanı bulunan Chelsea, rakibinden UEFA Süper Kupası'nın rövanşını alarak çıkış yakalamak istiyor.
SON OLARAK İSTANBUL'DA KARŞILAŞMIŞLARDI
Chelsea ile Liverpool son olarak Süper Kupa finalinde İstanbul'da karşılaşmışlardı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan zorlu karşılaşmada penaltı atışları sonucunda gülen taraf Kırmızı'lar olmuştu.
SOSYAL MEDYADA TRABZONSPORLU YILDIZLARI PAYLAŞTILAR
Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde ekipler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Liverpool, şuan Trabzonspor'da forma giyen Daniel Sturridge'in Chelsea'ye attığı muhteşem golü paylaşarak "Stamford Bridge'ye yaptığımız son ziyarette... Ne vuruş ama" ifadelerini kullandı.
On our last visit to Stamford Bridge...— Liverpool FC (@LFC) September 21, 2019
What a strike, @DanielSturridge ???? pic.twitter.com/ay5zV0Z50d
Bu paylaşımdan sonra Chelsea de Trabzonspor'da forma giyen Obi Mikel'in attığı golü paylaştı. 21 Eylül 2013'de Fulham'a atılan golü paylaşan Maviler, "Obi Mikel'in ilk golü" ifadelerine yer verdi.
Seven years of waiting, and then this! ??— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 21, 2019
On this day in 2013, @Mikel_John_Obi scored his first @PremierLeague goal! pic.twitter.com/0UaPXLj4zR
TRABZONSPOR DA KATILDI
İki İngiliz devinin paylaşımlarından sonra bir paylaşım da Trabzonspor'dan geldi. Bordo-mavili ekip Twitter hesabından Liverpool ve Chelsea'yi etiketleyerek Sturridge ve Obi Mikel'in fotoğrafını paylaştı.
?? @LFC @ChelseaFC ?? pic.twitter.com/58sZOWzQVg— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) September 21, 2019
- 22.09.2019
- Güncelleme: 22.09.2019 14:57
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Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
Chelsea ile Liverpool Trabzonsporlu yıldızların golünü paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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