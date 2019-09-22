Chelsea ile Liverpool Trabzonsporlu yıldızıların golünü paylaştı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Chelsea ile Liverpool Trabzonsporlu yıldızların golünü paylaştı

ile Trabzonsporlu yıldızların golünü paylaştı

Chelsea ile Liverpool Trabzonsporlu yıldızların golünü paylaştı

'de sahasında 'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takım hesaplarından birbirlerine gözdağı vermeye başladı.  Her iki takımda sosyal medya hesaplarından 'da forma giyen eski yıldızlarıyla ilgili paylaşım yaptı. Liverpool'un Sturridge  paylaşımının ardından Chelsea de ile ilgili paylaşımda bulundu.

yönetimindeki , İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Jürgen Klopp'un menajerliğini yaptığı 'u konuk edecek. Oynadığı 5 maçtan 2 galibiyet 2 beraberlik çıkaran ve 8 puanı bulunan Chelsea, rakibinden Süper Kupası'nın rövanşını alarak çıkış yakalamak istiyor.

Liverpool'dan Daniel Sturridge paylaşımı

SON OLARAK İSTANBUL'DA KARŞILAŞMIŞLARDI

Chelsea ile Liverpool son olarak finalinde 'da karşılaşmışlardı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan zorlu karşılaşmada penaltı atışları sonucunda gülen taraf Kırmızı'lar olmuştu.

SOSYAL MEDYADA TRABZONSPORLU YILDIZLARI PAYLAŞTILAR

'in 6. haftasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde ekipler hesaplarından paylaşımda bulundu.

Liverpool, şuan 'da forma giyen 'in Chelsea'ye attığı muhteşem golü paylaşarak "'ye yaptığımız son ziyarette... Ne vuruş ama" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımdan sonra Chelsea de Trabzonspor'da forma giyen 'in attığı golü paylaştı. 21 Eylül 2013'de Fulham'a atılan golü paylaşan Maviler, "Obi Mikel'in ilk golü" ifadelerine yer verdi.

TRABZONSPOR DA KATILDI

İki İngiliz devinin paylaşımlarından sonra bir paylaşım da Trabzonspor'dan geldi. Bordo-mavili ekip Twitter hesabından Liverpool ve Chelsea'yi etiketleyerek Sturridge ve Obi Mikel'in fotoğrafını paylaştı.

  1. 22.09.2019
  2. Güncelleme: 22.09.2019 14:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chelsea ile Liverpool Trabzonsporlu yıldızların golünü paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN