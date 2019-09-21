Liverpool'dan Daniel Sturridge paylaşımı - Son dakika Trabzonspor videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Liverpool'dan Daniel Sturridge paylaşımı

Liverpool'dan Daniel Sturridge paylaşımı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, zorlı Chelsea maçı öncesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kırmızılar, Trabzonspor'da forma giyen Daniel Sturridge'nin Chelsea'ye attığı muazzam golü paylaştı.

Trabzonspor'a yaz transfer döneminde katılan ve henüz tam formunu yakalamayan Daniel Sturridge ile ilgili Liverpool'un paylaşımları sürüyor.

Chelsea ile oynanancak olan mücadele öncesi Daniel Sturridge'nin golünü paylaşan Liverpool mavi beyazlılara mesaj gönderdi.

Sturridge geçtiğimiz sezon Chelsea'ye attığı golle büyülemişti.

DANİEL STURRİDGE KİMDİR?

1 Eylül 1989 doğumlu Daniel Sturridge, 29 yaşında. Daha önce pek çok büyük kulüpte forvet pozisyonunda oynayan Daniel Sturridge, Birmingham, İngiltere doğumlu.

Önce Aston Villa altyapısında, daha sonra Manchester City altyapısında top koşturan ünlü oyuncu, bu takımda FA Youth Cup finalinde sahaya çıkmıştı. İlk A takım profesyonel maçına ise 2007-2008 sezonunda çıkmıştı. Daniel Sturridge, aynı sezonda hem FA Youth Cup hem FA Cup hem de Premier Lig'de gol atan tek oyuncu unvanına sahiptir.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
21 Eylül 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN