Liverpool'dan Daniel Sturridge paylaşımı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, zorlı Chelsea maçı öncesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kırmızılar, Trabzonspor'da forma giyen Daniel Sturridge'nin Chelsea'ye attığı muazzam golü paylaştı.
Trabzonspor'a yaz transfer döneminde katılan ve henüz tam formunu yakalamayan Daniel Sturridge ile ilgili Liverpool'un paylaşımları sürüyor.
Chelsea ile oynanancak olan mücadele öncesi Daniel Sturridge'nin golünü paylaşan Liverpool mavi beyazlılara mesaj gönderdi.
Sturridge geçtiğimiz sezon Chelsea'ye attığı golle büyülemişti.
DANİEL STURRİDGE KİMDİR?
1 Eylül 1989 doğumlu Daniel Sturridge, 29 yaşında. Daha önce pek çok büyük kulüpte forvet pozisyonunda oynayan Daniel Sturridge, Birmingham, İngiltere doğumlu.
Önce Aston Villa altyapısında, daha sonra Manchester City altyapısında top koşturan ünlü oyuncu, bu takımda FA Youth Cup finalinde sahaya çıkmıştı. İlk A takım profesyonel maçına ise 2007-2008 sezonunda çıkmıştı. Daniel Sturridge, aynı sezonda hem FA Youth Cup hem FA Cup hem de Premier Lig'de gol atan tek oyuncu unvanına sahiptir.
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