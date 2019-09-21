Yerliler aranıyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Yerliler aranıyor

Yerliler aranıyor

Yerliler aranıyor

ekibi geçen yılın özellikle ikinci yarısında 11'inde genellikle 5 futbolcu bulundururken, bu rakam bir maçta 7'ye yükselmiş, bir kez de 3'e düşmüştü.

Ömür, , Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır düzenli olarak şans bularak takımın omurgası olmuştu. Yusuf Yazıcı'nın ayrılması ve peş peşe gelen sakatlıklar bu sezon kadronun oturmasını engelledi. Bu gelişmelerle birlikte sürekli değişen kadroda futbolcu sayısı da azaldı, son maçlarda 2'ye kadar düştü. Yerli futbolcu sayısının azalmasıyla kötü sonuçlar alınması da doğru orantılı olarak ilerledi.
  1. 21.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yerliler aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN