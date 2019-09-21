Nwakaeme durdu
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, bu sezon etkili bir oyun sergilese de bunu skora yansıtamadı. Geçen yıl 10 gol atıp 10 asist yapan Nwakaeme, bu dönem fileleri sarsamadı.
Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar en çok hücum bölgesini etkiledi. Bu sezon 4 Süper Lig ve 5 Avrupa kupası maçı oynayan bordo-mavililerde geçtiğimiz dönemin en skorer oyuncusu olan Nwakaeme ilk 11'de sahaya çıktığı 9 resmi müsabakada henüz golle tanışmazken; skora da katkıda bulunamadı. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 gol ve asist ile oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atmıştı.
SİVAS MAÇINI BEKLİYOR
Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında henüz golle tanışamayan Nwakaeme, pazartesi günü bordomavililerin deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçını beklemeye başladı. Takım arkadaşlarının yaşadığı sakatlıklardan dolayı moralsiz olduğu bilinen 30 yaşındaki Nijeryalı sol kanadı Ünal Karaman müsabakalara motive etmeye çalışıyor.
PARTNERLERİNİ ARIYOR
Nwakaeme, geçtiğimiz sezon birlikte oynadığı Rodallega ile Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olmuştu. Ekuban'ın da önemli katkı sağladığı ikiliden Denizlispor'a transfer olan Rodallega ligde 15 gol ve 3 asistle skora katkı yapmıştı. Rodallega'nın takımdan ayrılmasından sonra bordo-mavililer, 3. bölgeye Sörloth ve Sturridge'yi transfer etti. Yeni transferlerle beklenen uyumu yakalayamayan Nwakaeme, sezona iyi bir giriş yapamadı. Nijeryalı sol kanat, Ekuban'ın da yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası söz konusu bölgede partnerlerini arar oldu.
- 21.9.2019
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Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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