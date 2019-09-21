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21 Eylül 2019, Cumartesi
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durdu

Nwakaeme durdu

'un Nijeryalı futbolcusu Anthony , bu sezon etkili bir oyun sergilese de bunu skora yansıtamadı. Geçen yıl 10 gol atıp 10 asist yapan Nwakaeme, bu dönem fileleri sarsamadı.

'da üst üste gelen sakatlıklar en çok hücum bölgesini etkiledi. Bu sezon 4 ve 5 Avrupa kupası maçı oynayan bordo-mavililerde geçtiğimiz dönemin en skorer oyuncusu olan ilk 11'de sahaya çıktığı 9 resmi müsabakada henüz golle tanışmazken; skora da katkıda bulunamadı. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 gol ve asist ile oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atmıştı.

SİVAS MAÇINI BEKLİYOR

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında henüz golle tanışamayan Nwakaeme, pazartesi günü bordomavililerin deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçını beklemeye başladı. Takım arkadaşlarının yaşadığı sakatlıklardan dolayı moralsiz olduğu bilinen 30 yaşındaki Nijeryalı sol kanadı Ünal Karaman müsabakalara motive etmeye çalışıyor.

PARTNERLERİNİ ARIYOR

Nwakaeme, geçtiğimiz sezon birlikte oynadığı Rodallega ile Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olmuştu. Ekuban'ın da önemli katkı sağladığı ikiliden Denizlispor'a transfer olan Rodallega ligde 15 gol ve 3 asistle skora katkı yapmıştı. Rodallega'nın takımdan ayrılmasından sonra bordo-mavililer, 3. bölgeye Sörloth ve Sturridge'yi transfer etti. Yeni transferlerle beklenen uyumu yakalayamayan Nwakaeme, sezona iyi bir giriş yapamadı. Nijeryalı sol kanat, Ekuban'ın da yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası söz konusu bölgede partnerlerini arar oldu.

  1. 21.9.2019
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