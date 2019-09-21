Nwakaeme durdu

Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar en çok hücum bölgesini etkiledi. Bu sezon 4 Süper Lig ve 5 Avrupa kupası maçı oynayan bordo-mavililerde geçtiğimiz dönemin en skorer oyuncusu olan Nwakaeme ilk 11'de sahaya çıktığı 9 resmi müsabakada henüz golle tanışmazken; skora da katkıda bulunamadı. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 gol ve asist ile oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atmıştı.

SİVAS MAÇINI BEKLİYOR

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında henüz golle tanışamayan Nwakaeme, pazartesi günü bordomavililerin deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçını beklemeye başladı. Takım arkadaşlarının yaşadığı sakatlıklardan dolayı moralsiz olduğu bilinen 30 yaşındaki Nijeryalı sol kanadı Ünal Karaman müsabakalara motive etmeye çalışıyor.

PARTNERLERİNİ ARIYOR

Nwakaeme, geçtiğimiz sezon birlikte oynadığı Rodallega ile Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olmuştu. Ekuban'ın da önemli katkı sağladığı ikiliden Denizlispor'a transfer olan Rodallega ligde 15 gol ve 3 asistle skora katkı yapmıştı. Rodallega'nın takımdan ayrılmasından sonra bordo-mavililer, 3. bölgeye Sörloth ve Sturridge'yi transfer etti. Yeni transferlerle beklenen uyumu yakalayamayan Nwakaeme, sezona iyi bir giriş yapamadı. Nijeryalı sol kanat, Ekuban'ın da yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası söz konusu bölgede partnerlerini arar oldu.