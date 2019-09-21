Düşüşün nedenleri

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da son dönemde yaşanan puan kayıplarının önüne geçilemiyor. Süper Lig'deki son iki maçında beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım Avrupa kupasındaki son iki maçında ise mağlubiyet aldı. Söz konusu periyotta rakip kalede pozisyona dahi girmekte zorlanan Karadeniz ekibinde yaşanan form düşüklüğünün nedenleri ise şu şekilde:

SAKATLIKLAR OLUMSUZ ETKİLEDİ

Trabzonspor uzun süredir sakat olan oyuncusu Onazi'ye kavuşmanın hayallerini kurarken bir anda 5 oyuncusunu daha kaybetti. Sırası ile Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban ve Fernandes uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Özellikle formlarının zirvesinde olan Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yokluğunu takım çok aradı ve o bölgelerde alternatif oyuncu sıkıntısı yaşandı. Trabzonspor bu oyuncuların yokluğunda topu ayağında tutmakta, organize olmakta çok zorlandı.

YENİ TRANSFERLER FORMSUZ

Takıma büyük katkı yapacakları beklentisi ile transfer edilen Obi Mikel ve Sturridge gibi futbolcular formlarını bir türlü istenen seviyeye çıkaramadı. Zamana ihtiyaç duyan iki oyuncunun tecrübesi ve kalitesinden yararlanmak isteyen bordo-mavil takım, bu süreçte kadro derinliği açısından sıkıntı yaşamaya başladı. Ayrıca Campi, Sörloth ve Avdijaj gibi sıçrama yapması beklenen isimler de ne ofansif ne de defansif anlamda şu ana kadar takıma zenginlik katabilmiş değil.

TAKIM HENÜZ OTURMADI

Geçtiğimiz sezon bir anda tüm ülkenin sevgilisi ve şampiyonluğun en ciddi favorisi haline gelmesinde en önemli etken olan takım bütünlüğü yeni sezonda oturmadı. Yusuf Yazıcı ve Rodallega gibi kilit oyuncuların ayrılmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman, yeni takım olgusunu oluşturmak için zamana ihtiyaç duyuyor. Bu konuda çalışma yapıyor.

OYUN TARZI VE ŞEKLİ DEĞİŞTİ

Trabzon'da bu sezon gözle görülür en ciddi değişim oyun yapısında yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon rakip sahaya hızla giren ve oyunun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, yeni sezon daha defansif ve ağır bir yapıya büründü. Yeni futbolcularla yeni bir sistem oluşturmaya çalışan teknik adam Karaman da, bu süreci, "Mevcut kadromuz bu oyun yapısına uygun, kabullenmek zorundayız" diyerek gözler önüne serdi.

YENİ GENÇ İSİMLER GELİYOR

Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak geçtiğimiz sezon bir anda yıldızı parlayan isimler olurken; bu sezon ise henüz yeni gençler kendini gösteremedi. Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz zaman zaman forma şansı bulurken, henüz sıçrama yapabilmiş değiller. Altyapıda teknik direktör Ünal Karaman'ın vereceği forma için sabırsızlanan birçok genç yer alıyor. Bu oyunlar Türkiye Kupası maçlarında değerlendirebilir.