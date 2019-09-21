Düşüşün nedenleri
Trabzonspor son 4 maçını kazanamadı, taraftarını üzdü. Fırtına’da puan kayıplarının başlıca nedeni sakatlıklar gibi gözüküyor ama yeni transferler Obi Mikel, Sturridge, Sörloth, Campi ve Avdijaj gibi isimler de beklentilerin altında kaldılar.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da son dönemde yaşanan puan kayıplarının önüne geçilemiyor. Süper Lig'deki son iki maçında beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım Avrupa kupasındaki son iki maçında ise mağlubiyet aldı. Söz konusu periyotta rakip kalede pozisyona dahi girmekte zorlanan Karadeniz ekibinde yaşanan form düşüklüğünün nedenleri ise şu şekilde:
SAKATLIKLAR OLUMSUZ ETKİLEDİ
Trabzonspor uzun süredir sakat olan oyuncusu Onazi'ye kavuşmanın hayallerini kurarken bir anda 5 oyuncusunu daha kaybetti. Sırası ile Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban ve Fernandes uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Özellikle formlarının zirvesinde olan Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yokluğunu takım çok aradı ve o bölgelerde alternatif oyuncu sıkıntısı yaşandı. Trabzonspor bu oyuncuların yokluğunda topu ayağında tutmakta, organize olmakta çok zorlandı.
YENİ TRANSFERLER FORMSUZ
Takıma büyük katkı yapacakları beklentisi ile transfer edilen Obi Mikel ve Sturridge gibi futbolcular formlarını bir türlü istenen seviyeye çıkaramadı. Zamana ihtiyaç duyan iki oyuncunun tecrübesi ve kalitesinden yararlanmak isteyen bordo-mavil takım, bu süreçte kadro derinliği açısından sıkıntı yaşamaya başladı. Ayrıca Campi, Sörloth ve Avdijaj gibi sıçrama yapması beklenen isimler de ne ofansif ne de defansif anlamda şu ana kadar takıma zenginlik katabilmiş değil.
TAKIM HENÜZ OTURMADI
Geçtiğimiz sezon bir anda tüm ülkenin sevgilisi ve şampiyonluğun en ciddi favorisi haline gelmesinde en önemli etken olan takım bütünlüğü yeni sezonda oturmadı. Yusuf Yazıcı ve Rodallega gibi kilit oyuncuların ayrılmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman, yeni takım olgusunu oluşturmak için zamana ihtiyaç duyuyor. Bu konuda çalışma yapıyor.
OYUN TARZI VE ŞEKLİ DEĞİŞTİ
Trabzon'da bu sezon gözle görülür en ciddi değişim oyun yapısında yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon rakip sahaya hızla giren ve oyunun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, yeni sezon daha defansif ve ağır bir yapıya büründü. Yeni futbolcularla yeni bir sistem oluşturmaya çalışan teknik adam Karaman da, bu süreci, "Mevcut kadromuz bu oyun yapısına uygun, kabullenmek zorundayız" diyerek gözler önüne serdi.
YENİ GENÇ İSİMLER GELİYOR
Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak geçtiğimiz sezon bir anda yıldızı parlayan isimler olurken; bu sezon ise henüz yeni gençler kendini gösteremedi. Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz zaman zaman forma şansı bulurken, henüz sıçrama yapabilmiş değiller. Altyapıda teknik direktör Ünal Karaman'ın vereceği forma için sabırsızlanan birçok genç yer alıyor. Bu oyunlar Türkiye Kupası maçlarında değerlendirebilir.
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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