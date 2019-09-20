Trabzonspor Uğurcan Çakır ile nikah tazeledi
Trabzonspor Kulübü başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ile nikah tazeledi. Bordo-mavili takım, genç file bekçisi ile 2025 yılına kadar sözleşme uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda bildirdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.
- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
- 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
- 20.09.2019
- Güncelleme: 20.09.2019 18:48
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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