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20 Eylül 2019, Cuma
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ile nikah tazeledi

Trabzonspor Uğurcan Çakır ile nikah tazeledi

Kulübü başarılı file bekçisi ile nikah tazeledi. Bordo-mavili takım, genç file bekçisi ile 2025 yılına kadar sözleşme uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda bildirdi.

'dan KAP'a yapılan açıklamada, Şirketimiz ile arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

- 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

  1. 20.09.2019
  2. Güncelleme: 20.09.2019 18:48
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