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19 Eylül 2019, Perşembe
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İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde perde bugün oynanan mücadelelerle başladı. C Grubu'nda bulunan Temsilcimiz Trabzonspor, Getafe ile oynadığı karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavili ekip ilk haftayı 3. olarak tamamladı. İşte C Grubu'nda puan durumu...
19 Eylül 2019 Perşembe 22:12 Güncelleme: 19.09.2019 22:19
İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya geldi.

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İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu!

Karşılaşmanın ilk yarısına iyi bir başlangıç yapamayan Fırtına, 18. dakikada Angel'in kafa vuruşunda topu ağlarında gördü.

İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu!

Bordo-mavili ekip ilk yarının kalan dakikalarında yaptığı ataklarda golü bulamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu!

Teknik direktör Ünal Karaman, hücumda daha etkili olabilmek adına ikinci yarıya Avdijaj-Sturridge değişikliğiyle başladı.

İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu!

Trabzonspor 90. dakikada Daniel Sturridge ile yakaladığı net bir fırsattan yararlanamadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi.

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