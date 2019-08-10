Halil Ada'ya gitti
Halil Dervişoğlu için Trabzonspor ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri reddettiğini duyuran Sparta Rotterdam, oyuncunun Championship ekibi Brentford'a gittiğini açıkladı.
Halil Dervişoğlu için Trabzonspor ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri reddettiğini duyuran Sparta Rotterdam, 19 yaşındaki golcü futbolcunun yeni takımını resmen açıkladı. Hollanda kulübü, resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı haberde gurbetçi futbolcunun Championship Ligi ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro karşılığında transfer olacağını açıkladı.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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