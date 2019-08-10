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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Ada'ya gitti

Halil Ada'ya gitti

 Dervişoğlu için ve 'tan gelen teklifleri reddettiğini duyuran , oyuncunun Championship ekibi 'a gittiğini açıkladı.

Halil Dervişoğlu için ve 'tan gelen teklifleri reddettiğini duyuran , 19 yaşındaki golcü futbolcunun yeni takımını resmen açıkladı. kulübü, resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı haberde gurbetçi futbolcunun Championship Ligi ekiplerinden 'a 3 milyon euro karşılığında transfer olacağını açıkladı.
  1. 10.8.2019
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