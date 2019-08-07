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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Maç yayın krizi çıktı

Maç yayın krizi çıktı

'un ile oynayacağı mücadelenin yayıncı kuruluşu belli olmadı. Bordo-mavililer Trabzon'da oynananacak mücadele için ile anlaşmaya varırken; Çekya ekibi kendi ülkelesinden bir kanalla el sıkıştı. Çekya kanalı yayını 200 bin dolara Beinsport'a satmak isteyince kriz çıktı.

Karadeniz ekibinin ile oynayacağı mücadelenin yayıncı kuruluşu belli olmadı. Bordo-mavililer Trabzon'da oynananacak mücadele için ile anlaşmaya varırken; Çekya ekibi kendi ülkelesinden bir kanalla el sıkıştı. Maçı karşılıklı sinyal yoluyla yayınlamak için Çekya kanalıyla irtibata geçen Beinsport'a "200 bin dolara satarız" denildi. Beinsport bunu reddetti. Maç yayını olmayabilir.
  1. 7.8.2019
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