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04 Ağustos 2019, Pazar
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Fırtına'da çifte imza

Fırtına'da çifte imza

'da yeni transferler ve İvanildo resmi sözleşmeleri imzaladı. İki futbolcu mutlu olduklarını söyledi. Başkan forma sattı.

'da dün imza günüydü... Bonservisi elinde olan ve Sporting Lizbon'dan kiralanan Fernandes İvanildo dün başkan 'nun da katıldığı törende resmi imzaları attılar. Obi Mikel "Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu gördüm. Takıma hem saha içinde hem saha dışında tecrübelerimi aktaracağım" dedi. İvanildo ise "Transfer sürecinde bana gösterilen ilginin gelmemde büyük etkisi oldu. Var gücümle çalışacağım" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu ise şöyle konuştu: "Obi sadece bir futbolcu değil, etik ahlak duruşuyla çok büyük bir atlet. İvanildo da çok önemli bir genç yetenek. Ona güveniyoruz"
  1. 4.8.2019
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