Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ''Transfer böyle yapılmaz. Transfer bittiği zaman herkes öğrenir. Yok o geliyor, yok bu geliyor... 32 tane forvet transferi yapmışız. Nerede bunlar, niye gelmedi? Yapmış olduğumuz bir transferin 48 saat önceden duyurulmasının bedelini 200 bin euro olarak ödedik. Öyle mesajlar geliyor ki bazı gazeteciler artık ne olur haberi ilk bana ver diyor. Yanlış yapıyorsak da bırakın yanlış yapalım. Başkan olarak bunun hesabını ben veririm. Sosyal medyada bunun tartışması olmaz. Biz zaten gol atma sıkıntısı yaşayan bir takım değiliz. Bizim takımda herkes gol atıyor. Forvet oyuncusu, Trabzonspor'un ekonomik olarak uygun birisi olacak. Obi Mikel transferini sessiz götürüyorduk. Tam saatler önce transfer ortaya çıktı İngiliz menajerlere bin euro daha fazla vermek zorunda kaldık.''



''YUSUF YAZICI İÇİN TEKLİF GELECEK''

''Yusuf Yazıcı için başka bir teklif yok ama önümüzdeki hafta içinde teklif geleceğini söyleyenler var. Oradaki tavrımız açık. Yusuf bizim en değerlimiz. Benim en değerlimi almak isteyenler kendi en değerlisini verecek. Yusuf klasında bir oyuncuyu Trabzon'dan, Türkiye'den alıp götürmek öyle kolay iş değildir.''

''FORMA REKLAMIMIZ 100 MİLYON KEZ İZLENDİ''

''Keşan formasının bu kadar tutacağını biliyordum. Trabzonspor'da görev yapan herkes bir işi ruhuyla yapıyor. Ruhunu katıyorsan bir işe o işin başarısız olma ihtimali yok. Biz sadece benzin parası verdik. Köye gidip geldik. Şimdi o reklam dünya genelinde bugün 100 milyona çıktı. Twitter'da da 13-14 milyon kez izlendi. Hiçbir kulüp bunu başaramadı. Gönlünü veren 3-4 kişinin başarısıdır bu. İnanılmaz güzel işler yapıyorlar. Bizim takımımız çok güzel. Sosyal medya ekibimiz de çok güzel. Taraftarlarımız her şeyden güzel. Övünmek gibi olmasın ama çok güzel.''





''DİĞER TAKIMLAR NAL MI TOPLAYACAK?''

''Şampiyon olacak mıyız? Peki diğerleri ne yapacak, nal mı toplayacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ne yapacak? Kim daha fazla başarılı olursa, kim yan etkilerden daha az etkilenirse ipi o göğüsleyecek. O sene bu sene diye bir şeyimiz yok. O sene, her sene deriz biz. Trabzonspor, her zaman şampiyonluğa oynar. Geçen senenin üstüne koyacağız ama ligin sonunda nerede bitireceğiz onu birlikte göreceğiz. Pas oyununu Avrupa'da en iyi oynayan 10 takım arasındayız.''



''SOSA VE NOVAK İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI''

''Sosa ile görüşmelerimiz başladı. Diğer oyuncular ile de görüşmeleri sürdürüyoruz. Novak için de görüşmelerimiz başlayacak. Kadroya korumak istiyoruz. Bu kadroda güzel bir kadro.''

