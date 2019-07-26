Hepsini kapattı
Yeni kaleci Erce Kardeşler tüm sosyal medya hesaplarını kapattığını açıkladı. Kardeşler, ''Facebook, Twitter ve İnstagram yani tüm sosyal medya hesaplarımı kapatıyorum. Trabzonspor taraftarına destek mesajları için çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
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Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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