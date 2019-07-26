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26 Temmuz 2019, Cuma
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Hepsini kapattı

Hepsini kapattı

Yeni kaleci tüm hesaplarını kapattığını açıkladı. Kardeşler, ''Facebook, Twitter ve İnstagram yani tüm sosyal medya hesaplarımı kapatıyorum. taraftarına destek mesajları için çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Yeni kaleci tüm hesaplarını kapattığını açıkladı. Kardeşler, ''Facebook, Twitter ve İnstagram yani tüm sosyal medya hesaplarımı kapatıyorum. taraftarına destek mesajları için çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
  1. 26.7.2019
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