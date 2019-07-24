Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Trabzonspor forma tanıtım reklamıyla tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı. Bordo-mavililerin tanıtım filmnini çekildiği ev meşhur oldu. Çok sayıda kişi evi görmek için ev sahibi ile iletişime ge
Trabzonspor, yeni formasını tanıttı. Reklam filminde, forması olmadığı için oyuna alınmayan bir çocuğun '10 numaraya' kavuşma hikayesi anlatıldı. Duygulandıran reklam, dünyayı sardı. 120 milyon kişiye ulaşarak rekor kırdı. Pique bile hayran kaldı.
Trabzonspor, tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Bordomavili kulüp, yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni formasını, kısa filmle tanıttı. Kısa filmde, bordo-mavili futbolcular Uğucan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak'ın küçüklükleri canlandırıldı. Filmde, forması olmadığı için futbol maçına dahil olamayan Abdülkadir'in hikayesi anlatıldı. Film, çocuğun yörede dokunan formasına kavuşmasıyla sonlandı. Video, izleyenleri duygulandırdı. Kısa film, Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell ile Göztepeli Andre Castro'nun da beğenisini aldı. Trabzonspor'un yeni forma gönderme sözü verdiği Pique, "Teşekkür ederim" mesajı yolladı. Dünyada yankılanan kısa film, spor, siyaset ve iş dünyasının da beğenisini topladı. Video, 120 milyon kişiye ulaştı.
Yeni forma, 24 saat içerisinde en çok satılan forma unvanını aldı. Forma satışlarının 24 saatte 15 bini bulduğu açıklandı.
İŞTE FİLMİN ÇEKİLDİĞİ EV
Takvim'in haberine göre; forma tanıtım filminin çekildiği evin sahibi olan ve dokumacılık mesleğini sürdüren Osman Saka (57) şunları söyledi: "Evimiz meşhur oldu. Reklam filmi için bir hafta kaldılar. Ücret istemedik. Her şey Trabzonspor için. Çok sayıda kişi bizi arayıp evi görmek istediklerini söylüyor."
- 24.07.2019
- Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
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Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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