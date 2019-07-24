Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı

Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı

forma tanıtım reklamıyla tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı. Bordo-mavililerin tanıtım filmnini çekildiği ev meşhur oldu. Çok sayıda kişi evi görmek için ev sahibi ile iletişime ge

, yeni formasını tanıttı. Reklam filminde, forması olmadığı için oyuna alınmayan bir çocuğun '10 numaraya' kavuşma hikayesi anlatıldı. Duygulandıran reklam, dünyayı sardı. 120 milyon kişiye ulaşarak rekor kırdı. Pique bile hayran kaldı.

Trabzonspor yeni sezonun son formasını tanıttı

Trabzonspor, tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Bordomavili kulüp, yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni formasını, kısa filmle tanıttı. Kısa filmde, bordo-mavili futbolcular Uğucan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak'ın küçüklükleri canlandırıldı. Filmde, forması olmadığı için futbol maçına dahil olamayan Abdülkadir'in hikayesi anlatıldı. Film, çocuğun yörede dokunan formasına kavuşmasıyla sonlandı. Video, izleyenleri duygulandırdı. , Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell ile Göztepeli Andre Castro'nun da beğenisini aldı. Trabzonspor'un yeni forma gönderme sözü verdiği Pique, "Teşekkür ederim" mesajı yolladı. Dünyada yankılanan kısa film, spor, siyaset ve iş dünyasının da beğenisini topladı. Video, 120 milyon kişiye ulaştı.

Yeni forma, 24 saat içerisinde en çok satılan forma unvanını aldı. Forma satışlarının 24 saatte 15 bini bulduğu açıklandı.

İŞTE FİLMİN ÇEKİLDİĞİ EV

Takvim'in haberine göre; forma tanıtım filminin çekildiği evin sahibi olan ve dokumacılık mesleğini sürdüren Osman Saka (57) şunları söyledi: "Evimiz meşhur oldu. Reklam filmi için bir hafta kaldılar. Ücret istemedik. Her şey Trabzonspor için. Çok sayıda kişi bizi arayıp evi görmek istediklerini söylüyor."

  1. 24.07.2019
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