Trabzonspor'da Adebayor sürprizi!

Trabzonspor'da forvet konusunda yaşanacak gelişmeler heyecanla takip edilirken dün ilginç bir gelişme yaşandı. Medipol Başakşehir ile sözleşmesi biten Emmanuel Adebayor, dün gece instagram hesabından Trabzonspor'u takibe aldı. 1 milyonu aşkın takipçisi olan ve sadece 10 kişiyi takip eden 35 yaşındaki golcünün 11'inci takipçisi Trabzonspor oldu. Bu hareket "Adebayor Trabzonspor'a geliyor" şekilde yorumlanırken taraftarlardan binlerce beğeni aldı. Sörloth'u dün Trabzon'a getiren yönetim, Adebayor'a da imza attırabilir. Başkan Ahmet Ağaoğlu dün iki forvet alabileceklerini açıklamıştı.

FERNANDES'İN MALİYETİ 600 BİN EURO

Karadeniz temsilcisi, Sporting Lizbon'dan aldığı stoper Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi. Buna göre Portekizli oyuncuya gelecek sezon için 540 bin euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcunun transferinde menajerlik ücreti için de bordo-mavili ekibin kasasından 60 bin euro çıkacak.