Buz gibi suda sohbet

Trabzonsporlu oyuncular Avusturya'nın Linz kenti Bad Zell kasabasında yoğun bir şekilde devam eden kampta bir hayli efor sarf ediyor. Öyle ki bazı antrenmanlarda teknik ekip tempoyu giderek artırınca oyuncular adeta nefes nefese kendilerini saha kenarına atıyorlar.

Bordo-mavili oyuncular Avusturya'nın Linz kenti Bad Zell kasabasında yoğun bir şekilde devam eden kampta bir hayli efor sarf ediyor. Öyle ki bazı antrenmanlarda teknik ekip tempoyu giderek artırınca oyuncular adeta nefes nefese kendilerini saha kenarına atıyorlar. Ve en çok da antrenmanın tamamlanmasını iple çekiyorlar. Antrenman sonrasında futbolcular kendilerini buz gibi soğuk suyla dolu varillerin içine bırakıyorlar. Bu esnada birbirleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmiyorlar.



Hocalar da yorulur

Teknik Direktör Ünal Karaman kampta teknik ekibi ile birlikte uyguladığı yoğun tempoda oyuncularının pestilini çıkarırken kendisi de yorulmuyor değil. Öyle ki özellikle sabah idmanlarında havanın da oldukça sıcak olması nedeniyle zaman zaman saha ortasında eline aldığı su şişesiyle serinlemeye çalışıyor. Karaman'ın bu durumu ise, "Hocalar da yorulur" yorumlarını da beraberinde getiriyor. Zira Karaman'ın oyuncularıyla birlikte aynı çalışmaları yapması da dikkatlerden kaçmıyor.