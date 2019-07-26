Buz gibi suda sohbet
Trabzonsporlu oyuncular Avusturya'nın Linz kenti Bad Zell kasabasında yoğun bir şekilde devam eden kampta bir hayli efor sarf ediyor. Öyle ki bazı antrenmanlarda teknik ekip tempoyu giderek artırınca oyuncular adeta nefes nefese kendilerini saha kenarına atıyorlar.
Hocalar da yorulur
Teknik Direktör Ünal Karaman kampta teknik ekibi ile birlikte uyguladığı yoğun tempoda oyuncularının pestilini çıkarırken kendisi de yorulmuyor değil. Öyle ki özellikle sabah idmanlarında havanın da oldukça sıcak olması nedeniyle zaman zaman saha ortasında eline aldığı su şişesiyle serinlemeye çalışıyor. Karaman'ın bu durumu ise, "Hocalar da yorulur" yorumlarını da beraberinde getiriyor. Zira Karaman'ın oyuncularıyla birlikte aynı çalışmaları yapması da dikkatlerden kaçmıyor.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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