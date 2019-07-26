Hoş geldin Ekuban
Gana Milli Takımı'nın formasını giyen Ekuban, yaptığı iznin ardından Avusturya kampına katıldı. Arkadaşlarıyla hasret gideren Ekuban hemen çalışmalara başladı.
Türkçe şarkı söyledi
Futbolcular kamp yapılan otelde birbirleri ile röportaj yaptı. Genç oyuncular muhabirlik görevini üstlenirken, Kosovalı Avdijaj'ın İbrahim Tatlıses'in bir şarkısını Türkçe olarak söylemesi dikkat çekti. Oyuncular neşeli dakikalar yaşadı.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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