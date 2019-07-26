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26 Temmuz 2019, Cuma
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Hoş geldin

Hoş geldin Ekuban

Gana Milli Takımı'nın formasını giyen , yaptığı iznin ardından kampına katıldı. Arkadaşlarıyla hasret gideren Ekuban hemen çalışmalara başladı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Gana Milli Takımı'nın formasını giyen , yaptığı iznin ardından kampına katıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ile görüşen oyuncu, durumu hakkında bilgi verdi. Arkadaşlarıyla hasret gideren Ekuban hemen çalışmalara başladı.

Türkçe şarkı söyledi
Futbolcular kamp yapılan otelde birbirleri ile röportaj yaptı. Genç oyuncular muhabirlik görevini üstlenirken, Kosovalı Avdijaj'ın 'in bir şarkısını Türkçe olarak söylemesi dikkat çekti. Oyuncular neşeli dakikalar yaşadı.

  1. 26.7.2019
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