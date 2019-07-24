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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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takibe aldı

Marçal takibe aldı

Bir dönem Süper Lig'de de top koşturmuş olan, 'un Brezilyalı sol beki , 'u takibe aldı. Başkan Ağaoğlu da konu ile ilgili, "Her takibe alanı transfer mi edelim" dedi.

2015-16 yılında Spor Toto Süper Lig'de 'da görev yapan dün kafa karıştırıcı hareketlerde bulundu. 'da forma giyen Brezilyalı sol bek, önce İnstagram'dan 'u takibe aldı, sonra takibi bıraktı. Stoperde de oynayabilen 30 yaşındaki sambacı, Fransız ekibi ile toplam 49 maça çıktı ve 4 asist yaptı. Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Marçal'ın takibe geçmesi, 'Trabzonspor ile görüşüyor' diye yorumlandı. Başkan Ağaoğlu da konu ile ilgili, "Her takibe alanı transfer mi edelim" dedi.
  1. 24.7.2019
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