Pique beğendi rekor geldi
Trabzonspor'un yeni sezonda kullanacağı gri formanın tanıtıldığı muhteşem videoyu Barcelona'nın yıldızı Pique de beğenmişti. Dünyaca ünlenen forma kapış kapış gitti
Fırtına, yöresel motiflerle bezeli 3. formasını muhteşem bir video ile tanıtmıştı. Trabzonsporluların gözyaşlarını tutamadığı bu video kısa sürede yurt dışında da yayıldı. Barcelona'nın stoperi Gerard Pique, bu videoyu 19.4 milyon takipçisiyle paylaşınca ise herkesin haberi oldu. Bir anda popüler olan formaya ilgi de giderek büyüdü. İş insanları, yöneticiler, şehrin ileri gelenleri gri formayı adeta kapıştı. 24 saat içinde tam 15 bin forma satıldı. Trabzonspor tarihinde en fazla forma satılan gün oldu. Avrupa'nın ünlü siteleri videoyu paylaşmayı sürdürürken, Trabzonspor yönetimi de gri formaya olan bu ilgiyle 150 bin hedefini bulacaklarını belirtti.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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