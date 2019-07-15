Nwakaeme hırslı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında tesislerde çalışmalarını sürdüren bordo- mavililer dünü çift idmanla geçirdi. Karadeniz temsilcisi günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili futbolcuların bir hayli keyifli görüntüsü dikkat çekti. Kaptan Jose Sosa yeni transferlerle yakından ilgilendi. Akşam da çift kale maç oynadılar.
İkinci kampta sayı düşecek
Ünal Karaman şu anda 40'ı aşkın futbolcuya idman yaptırıyor. Başarılı çalıştırıcı, 20 Temmuz'da başlayacak Avusturya Kampı öncesi bu sayıyı aşağı çekecek. Karaman'ın Avusturya'da taktik idmanlar üzerine daha çok eğileceği ve maksimum 28 kişiyi istediği belirtildi. Birçok isim kiralık gönderilecek.
- 15.7.2019
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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