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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Nwakaeme hırslı

Nwakaeme hırslı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında tesislerde çalışmalarını sürdüren bordo- mavililer dünü çift idmanla geçirdi. Karadeniz temsilcisi günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili futbolcuların bir hayli keyifli görüntüsü dikkat çekti. Kaptan yeni transferlerle yakından ilgilendi. Akşam da çift kale maç oynadılar.

'da geçen sezon oynadığı futbolla dikkat çeken Anthony Nwakaeme antrenmanların en hırslı ismi. Nijeryalı futbolcunun bu performansı teknik direktör 'ı da bir hayli memnun ediyor. Onu alkışlarla motive ediyor.

İkinci kampta sayı düşecek
Ünal Karaman şu anda 40'ı aşkın futbolcuya idman yaptırıyor. Başarılı çalıştırıcı, 20 Temmuz'da başlayacak Avusturya Kampı öncesi bu sayıyı aşağı çekecek. Karaman'ın Avusturya'da taktik idmanlar üzerine daha çok eğileceği ve maksimum 28 kişiyi istediği belirtildi. Birçok isim kiralık gönderilecek.
  1. 15.7.2019
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