Zirve Kamil Ahmet'in
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun mağazada forma satışı yaptığı etkinliğe futbolcular ve teknik heyet de katılmıştı. En çok formayı 286 ile Kamil Ahmet aldı, onu 261 ile Ünal Karaman izledi.
- 13.7.2019
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TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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kaya gel be zalımın oğlu
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Toplam 2
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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