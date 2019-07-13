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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Zirve 'in

Zirve Kamil Ahmet'in

'da başkan 'nun mağazada forma satışı yaptığı etkinliğe futbolcular ve teknik heyet de katılmıştı. En çok formayı 286 ile aldı, onu 261 ile izledi.

Tarihte bir ilk olarak kendi futbolcu ve teknik heyetine forma satan Başkan da bu durumdan oldukça memnun. Futbolcular 2661 forma satın almışlardı. Peki hangi futbolcu ne kadar forma satın aldı. Mikel telefonla 150 tane alırken, listeye 20'den az alanlar eklenmedi. İşte o liste: K.Ahmet 286, Ü. Karaman 261, Sosa 200, Onazi 161, Nwakaeme 161, Yusuf 150, Abdülkadir Ömür 150, A. Parmak 120, Uğurcan 120, Novak 110 Doğan 100, Hüseyin 100, Andusic 80, Avdijaj 80, Hosseini 80, Murat Cem 61, Arda 61, Hüseyin Cimşir 61, Metin 61, Taha 50, Rahim 50, Abdurrahim 50, Yusuf Sarı 50.
  1. 13.7.2019
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