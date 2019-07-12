En az alan Karaman
Süper Lig’de 4 büyük takımı çalıştıran teknik adamlar arasında en az kazanan isim Ünal Karaman oldu. 54 yaşındaki hoca yıllık 4.5 milyon TL alırken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 18 milyon TL, Beşiktaş’ın hocası Abdullah Avcı 12 milyon TL, Fenerbahçe’nin çalıştırıcısı Ersun Yanal 10 milyon TL alıyor.
Futbolcu bolluğu
Transfer ettiği gençlerle dikkat çeken Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını 40'ın üzerinde oyuncuyla sürdürüyor. Bordo-mavililer, bazı isimleri yarışmacı takımlara verecek, bazılarını ise bünyesinde tutarak gelişimlerini izleyecek.
Başkana ziyaret
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler dün Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Ağaoğlu desteklerini esirgemeyen Zorluoğlu'na teşekkür ederek, "Trabzonsporumuz herkesin yardıma koşması gereken süreçlerden birini yaşıyor" dedi. Zorluoğlu da sonuna kadar destek sözü verdi
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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