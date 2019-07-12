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12 Temmuz 2019, Cuma
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En az alan Karaman

En az alan Karaman

’de 4 büyük takımı çalıştıran teknik adamlar arasında en az kazanan isim oldu. 54 yaşındaki hoca yıllık 4.5 milyon TL alırken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 18 milyon TL, ’ın hocası 12 milyon TL, Fenerbahçe’nin çalıştırıcısı 10 milyon TL alıyor.

Trabzonspor'da teknik direktör , pazartesi gününe kadar yapılacak antrenmanları basına ve taraftara kapattı. Bu süre zarfında özellikle bireysel görüşmelere ağırlık verecek olan 53 yaşındaki çalıştırıcı, ayrıca oyunculara bir gün de izin verecek

Futbolcu bolluğu
Transfer ettiği gençlerle dikkat çeken , yeni sezon hazırlıklarını 40'ın üzerinde oyuncuyla sürdürüyor. Bordo-mavililer, bazı isimleri yarışmacı takımlara verecek, bazılarını ise bünyesinde tutarak gelişimlerini izleyecek.

Başkana ziyaret
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler dün Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Ağaoğlu desteklerini esirgemeyen Zorluoğlu'na teşekkür ederek, "Trabzonsporumuz herkesin yardıma koşması gereken süreçlerden birini yaşıyor" dedi. Zorluoğlu da sonuna kadar destek sözü verdi
  1. 12.7.2019
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