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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Andjusic Trabzon’da

Andjusic Trabzon’da

Genç isimleri kadrosuna katarak takımın yaş ortalamasını düşüren son olarak da 'yi ederek transfer bombasını patlatmıştı. Çalışmalara devam eden Trabzonspor, yeni bir ismi daha renklerine bağlıyor.

'yi ederek transfer bombasını patlatan , yeni bir ismi daha renklerine bağlıyor. Fırtına, Bosna Ligi'nde yer alan Mladost Doboj-Kakaj takımında oynayan Nemanja Andjusic ile de her konuda anlaştı. Dün öğle saatlerinde 'ye getirilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 'dan bir fotoğraf paylaştı. Geçen sezon 25 maçta 8 gol atan 2 de asist yapan oyuncu ile son detayların görüşüldüğü ve anlaşmanın bugün imzalanacağı belirtildi.

  1. 3.7.2019
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