Andjusic Trabzon’da

John Mikel Obi'yi transfer ederek transfer bombasını patlatan Trabzonspor, yeni bir ismi daha renklerine bağlıyor. Fırtına, Bosna Ligi'nde yer alan Mladost Doboj-Kakaj takımında oynayan Nemanja Andjusic ile de her konuda anlaştı. Dün öğle saatlerinde Türkiye'ye getirilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul'dan bir fotoğraf paylaştı. Geçen sezon 25 maçta 8 gol atan 2 de asist yapan oyuncu ile son detayların görüşüldüğü ve anlaşmanın bugün imzalanacağı belirtildi.