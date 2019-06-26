Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: 10 günde 3-4 transferi bitiririz
Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon dördüncü sırada bitiren Trabzonspor'dan transfer açıklaması geldi. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "10 günde 3-4 transferi bitiririz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ve genç futbolcularının performansıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın transfer harekatı hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Doğan, "Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok, sistemimize uyan ve maliyeti uygun yetenekli oyuncuları kadromuza katmaya devam edeceğiz" dedi.
"HALİL TRANSFERİNDE BEKLEMEDEYİZ"
Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Doğan, "Biz ilk teklifimizden sonra fiyat yükselttik ancak Hollanda kulübü 1.5 milyon Euro'dan aşağıya inmemekte. Bizim de bir limitimiz var ve kulübün çıkarları doğrultusunda en iyi teklifi yaparak beklemeye geçtik. Aradaki 500 bin Euro gibi bir fark var ve farkın kapanması için Sparta Rotterdam'ın fiyat düşürmesi gerekiyor. Şu an beklemedeyiz ve bir gelişme yok" diye konuştu.
"10 GÜNDE 4 TRANSFER"
Trabzonspor'a genç oyuncuları kazandırma çalışmalarının yanında takıma direkt kaktı sağlayacak tecrübeli isimlerle de görüşme halinde olduklarını belirten Doğan, "10 gün içerisinde takıma 3-4 önemli ismi kazandıracağız. Kampa kadar kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
"2 GENÇ OYUNCUYA İMZA ATTIRIYORUZ"
Bordo-mavili ekibin özellikle gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katmasına da değinen Doğan, "2 genç oyuncuyla bugün veya yarın sözleşme imzalayacağız. Onun dışında Ümit Milli Takım oyuncusu Ahmet Canbaz ile ilgili de bir çalışmamız var. Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok, sistemimize uyan, maliyeti uygun, yetenekli oyuncuları kadromuza katmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
- 26.06.2019
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Shinji Kagawa İspanya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Husnu Isabet olur iyioyuncu ama bukadar paraya daha sagligi yerinde gencbir oyuncu seneye kademe atlar git me li.
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Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!
Toplam 2
Yorum
ultraaslan Kesinlikle gönderilmeli alt yapıdan yetişen henüz 14-15 yaşlarındaki fulbolcular bile bunun gibilerden daha iyi oynar.
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Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!
Toplam 2
Yorum
MEHMET UŞAK Türkiye de bütün takımlar kilitlenmiş durumda para yönünde bu olaylar 5 yıl sürer Ahmet Çalık iyi futbolcu fakat büyük takım oyuncusu değil.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: 10 günde 3-4 transferi bitiririz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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