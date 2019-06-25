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25 Haziran 2019, Salı
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, ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı

ekiplerinden 'da bir ayrılık daha yaşandı. 25 yaşındaki , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

'da, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Trabzonspor'da altyapıdan yetişen ve bu sezon bordo-mavili forma ile 16 maçta forma giyip 1 golle skora katkı sağlayan orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan'ın sözleşmesi karşılık olarak feshedildi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Ayrılığının ardından sosyal medya hesabından da veda mesajı yayınlayan 25 yaşındaki futbolcu, "Bugün Trabzonspor ile olan sözleşmemi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Trabzonspor bünyesinde bulunduğum süre boyunca üzerimde emeği olan hocalarıma, ağabeylerime, ablalarıma, aynı zamanda bana karşı desteklerini hiçbir koşulda esirgemeyen taraftarlarımıza ve sporcu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

  1. 25.06.2019
  2. Güncelleme: 25.06.2019 15:40
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