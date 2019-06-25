Trabzonspor'da UEFA için kritik gün
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından mali Fair Play kriterlerine uyulmadığı gerekçesiyle şartlı öneri ile üst kurula sevk edilen Trabzonspor'da başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, bugün ya da yarın kararın açıklanmasını beklediklerini, UEFA'nın kendilerine para cezası ve bir takım kısıtlamalarla kupalara katılma hakkını vereceğini düşündüğünü söyledi.
Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada kararın bugün ya da yarın açıklanmasını beklediklerini belirterek, "TFF Başkanı Nihat bey ile bakanımız orada görüşme yaptılar. Burada üç şart vardı. İlki Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi mali disiplin komitesini kurup iç denetimini sağlaması, ikincisi kulüplerin kamu tarafından yapılandırması ve üçüncüsü 2019 için bizim en fazla 5 milyon Euro açık vermemizdi. 5 Milyon Euro'yu tutturuyoruz. Yapılandırma henüz yapılmadı. Nihat beylerin görüşmesinde toplantının nasıl geçtiğini bilmiyorum. Ek süre gibi bir kavram şuan için mümkün değil, çünkü kura çekimi yapılacak. Çok büyük bir ihtimalle para cezası ve bir takım kısıtlamalarla kupalara katılma hakkını bize verirler diye düşünüyorum. Eğer bize kupalara katılmama cezası verilirse CAS'a gideceğiz. Avukatımız her şeyimiz hazır" dedi.
"GEÇEN YILDAN DAHA YUKARI OYNAYACAK BİR TAKIM YARATMA PEŞİNDEYİZ"
Gelecek sezona yönelik açıklamalarda da bulunan Bülbüloğlu, "Bütün Türkiye'nin sevgilisi haline gelmiş, çok iyi top oynayan, birlik beraberlik içerisinde olan bir takımımız var. Kısıtlı bütçe ile birkaç takviye yaparak geçen yıldan daha yukarı oynayacak bir takım yaratma peşindeyiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Gençlere güveniyoruz. İyi işler çıkaracağız. Gençlere de yatırım yapıyoruz. Bizim kendi altyapımız da kulübün geleceği. İnşallah çok güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.
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