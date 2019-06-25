HaberlerGaleriTrazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi
Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Daha önce Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için kapıyı çalan dev kulüpler bu kez sürpriz bir isim için devreye girdi.
25 Haziran 2019 Salı 12:05
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Trabzonspor'un genç yıldızları transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her fırsatta "Genç futbolcularımızı" satmayacağız dese de yıldız futbolcular dev kulüplerin radarına girmeye devam ediyor.
Daha önce Yusuf Yazıcı için Fransa'nın Lille takımı, Abdülkadir için ise Fransa'nın Monaco takımı talip olmuştu.
Yapılan teklifleri az bulan Ağaoğlu, "Bu yıl Yusuf ve Abdülkadir'i satmayacağız." transfer dedikodularına son vermişti.
Fakat Trabzonspor'da bu kez farklı bir futbolcu için İtalya'nın Juventus takımı devreye girdi.