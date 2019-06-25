Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi

Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Daha önce Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için kapıyı çalan dev kulüpler bu kez sürpriz bir isim için devreye girdi.
25 Haziran 2019 Salı 12:05
Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi

Trabzonspor'un genç yıldızları transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

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Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her fırsatta "Genç futbolcularımızı" satmayacağız dese de yıldız futbolcular dev kulüplerin radarına girmeye devam ediyor.

Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi

Daha önce Yusuf Yazıcı için Fransa'nın Lille takımı, Abdülkadir için ise Fransa'nın Monaco takımı talip olmuştu.

Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi

Yapılan teklifleri az bulan Ağaoğlu, "Bu yıl Yusuf ve Abdülkadir'i satmayacağız." transfer dedikodularına son vermişti.

Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi

Fakat Trabzonspor'da bu kez farklı bir futbolcu için İtalya'nın Juventus takımı devreye girdi.

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