Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Daha önce Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için kapıyı çalan dev kulüpler bu kez sürpriz bir isim için devreye girdi.

25 Haziran 2019 Salı 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





