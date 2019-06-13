Gel bakalım Maçkalı
Trabzonspor'un geniş transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Emircan Altıntaş. Bordo-mavili kulüp geçen sezon Ümraniyespor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor.
Karadeniz ekibinin bu ilgisi, Maçka doğumlu oyuncuyu da bir hayli memnun ediyor. Emircan kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini söyledi. Karadeniz Fırtınası, genç orta saha için kulübü Ümraniyespor ile görüşmelere başlayacak. Bordo-mavililerin bu transfer için İstanbul temsilcisine 250 bin euro'luk bir bonservis bedeli önereceği belirtildi. Emircan'ın Ümraniyespor ile 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
FIRTINA'YA GOLÜ VAR
Emircan Altıntaş bu sezon 37 maçta forma giydi. Ligde 8 kez fileleri sarsarken, kupada ise tek golü bulunuyor. Emircan bu golünü de Ümraniyespor'un 3-1 kazandığı karşılaşmada penaltıdan Trabzonspor'a karşı kaydetmişti.
OSMANPAŞA YUVAYA
Trabzonspor'un eski oyuncusu Caner Osmanpaşa, Akhisar küme düşünce Ege temsilcisinden ayrıldı. 31 yaşındaki stoperle aralarında Fırtına'nın da olduğu birçok Süper Lig ekibi ilgileniyor. Karadeniz ekibinin hedefi kulübeyi güçlendirmek.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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