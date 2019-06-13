Gel bakalım Maçkalı

Karadeniz ekibinin bu ilgisi, Maçka doğumlu oyuncuyu da bir hayli memnun ediyor. Emircan kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini söyledi. Karadeniz Fırtınası, genç orta saha için kulübü Ümraniyespor ile görüşmelere başlayacak. Bordo-mavililerin bu transfer için İstanbul temsilcisine 250 bin euro'luk bir bonservis bedeli önereceği belirtildi. Emircan'ın Ümraniyespor ile 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.



FIRTINA'YA GOLÜ VAR

Emircan Altıntaş bu sezon 37 maçta forma giydi. Ligde 8 kez fileleri sarsarken, kupada ise tek golü bulunuyor. Emircan bu golünü de Ümraniyespor'un 3-1 kazandığı karşılaşmada penaltıdan Trabzonspor'a karşı kaydetmişti.



OSMANPAŞA YUVAYA

Trabzonspor'un eski oyuncusu Caner Osmanpaşa, Akhisar küme düşünce Ege temsilcisinden ayrıldı. 31 yaşındaki stoperle aralarında Fırtına'nın da olduğu birçok Süper Lig ekibi ilgileniyor. Karadeniz ekibinin hedefi kulübeyi güçlendirmek.