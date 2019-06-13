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13 Haziran 2019, Perşembe
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Gel bakalım Maçkalı

Gel bakalım Maçkalı

'un geniş listesinde yer alan isimlerden biri de . Bordo-mavili kulüp geçen sezon formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor.

ekibinin bu ilgisi, Maçka doğumlu oyuncuyu da bir hayli memnun ediyor. Emircan kariyerine 'da devam etmek istediğini söyledi. Karadeniz Fırtınası, genç orta saha için kulübü ile görüşmelere başlayacak. Bordo-mavililerin bu için temsilcisine 250 bin euro'luk bir bonservis bedeli önereceği belirtildi. Emircan'ın Ümraniyespor ile 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

FIRTINA'YA GOLÜ VAR
Emircan Altıntaş bu sezon 37 maçta forma giydi. Ligde 8 kez fileleri sarsarken, kupada ise tek golü bulunuyor. Emircan bu golünü de Ümraniyespor'un 3-1 kazandığı karşılaşmada penaltıdan Trabzonspor'a karşı kaydetmişti.

OSMANPAŞA YUVAYA
Trabzonspor'un eski oyuncusu Caner Osmanpaşa, Akhisar küme düşünce Ege temsilcisinden ayrıldı. 31 yaşındaki stoperle aralarında Fırtına'nın da olduğu birçok ekibi ilgileniyor. Karadeniz ekibinin hedefi kulübeyi güçlendirmek.

  1. 13.6.2019
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