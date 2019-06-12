Trabzonspor'da sıradaki isim 'Fıratcan Üzüm'

Trabzonspor transfer harekatına Marsilya'dan Yusuf Sarı'yı alarak başlamıştı. Kulüp resmen açıklamasa da 20 yaşındaki oyuncunun menajeri Nejat Okutan bu transferi İnstagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı. Bordo- mavililerin bir sonraki hedefi Fıratcan Üzüm. Karadeniz Fırtınası geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla başarılı maçlar çıkaran 20 yaşındaki oyuncuyla bir süredir temasta. Fırtına'nın teknik direktörü Ünal Karaman'ın çok beğendiği bir orta saha oyuncusu olan Fıratcan için scout ekibi de olumlu rapor hazırladı. Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren genç futbolcunun kısa süre içerisinde bordo-mavili ekiple 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fıratcan geçen sezon 21 maçta forma giydi, 1 golü bulunuyor.

FITIKTAN AZ OYNADI

Fıratcan Üzüm, Eskişehir formasıyla başarılı maçlar çıkarırken sporcu fıtığına yakalandı. 20 yaşındaki oyuncu sezonun bitimine 2 hafta kala ameliyat olmuştu. Trabzonspor, transfer listesinde bulunan Fıratcan'ın durumunu da yakından takip ediyor.

ANLAMLI HEDİYE

Karadeniz ekibinin eski stoperi Egemen Korkmaz kendisi gibi savunmada oynayan Hüseyin Türkmen'e formasını hediye etti. Hüseyin, sosyal medya hesaplarından Egemen'in hediye ettiği formayla poz verirken "2010 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığımız bu çok değerli formayı bana yolladığın için çok teşekkür ederim güzel abim" yazdı.