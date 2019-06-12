Trabzonspor'da sıradaki isim 'Fıratcan Üzüm' – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Trabzonspor'da sıradaki isim 'Fıratcan Üzüm'

harekatına Marsilya'dan 'yı alarak başlamıştı. Kulüp resmen açıklamasa da 20 yaşındaki oyuncunun menajeri bu transferi İnstagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı. Bordo- mavililerin bir sonraki hedefi ise .

harekatına Marsilya'dan 'yı alarak başlamıştı. Kulüp resmen açıklamasa da 20 yaşındaki oyuncunun menajeri bu transferi İnstagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı. Bordo- mavililerin bir sonraki hedefi . Fırtınası geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla başarılı maçlar çıkaran 20 yaşındaki oyuncuyla bir süredir temasta. Fırtına'nın teknik direktörü 'ın çok beğendiği bir orta saha oyuncusu olan Fıratcan için scout ekibi de olumlu rapor hazırladı. Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren genç futbolcunun kısa süre içerisinde bordo-mavili ekiple 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fıratcan geçen sezon 21 maçta forma giydi, 1 golü bulunuyor.

FITIKTAN AZ OYNADI
Fıratcan Üzüm, formasıyla başarılı maçlar çıkarırken sporcu fıtığına yakalandı. 20 yaşındaki oyuncu sezonun bitimine 2 hafta kala ameliyat olmuştu. Trabzonspor, transfer listesinde bulunan Fıratcan'ın durumunu da yakından takip ediyor.

ANLAMLI HEDİYE
Karadeniz ekibinin eski stoperi kendisi gibi savunmada oynayan Hüseyin Türkmen'e formasını hediye etti. Hüseyin, sosyal medya hesaplarından Egemen'in hediye ettiği formayla poz verirken "2010 şampiyonluğu yaşadığımız bu çok değerli formayı bana yolladığın için çok teşekkür ederim güzel abim" yazdı.

  1. 12.6.2019
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