Campi’de sona doğru
Trabzonspor, Estudiantes’in 28 yaşındaki stoperi için mutlu sona yakın. Kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Karadeniz Fırtınası gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken Zargo Toure'nin yerine mutlaka bir stoper almayı planlıyor. Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden olan Gaston Campi'de sona yaklaşıldı. Bonservisi Estudiantes'te olan 28 yaşındaki oyuncu için Arjantin kulübüyle pazarlıklar sıklaştı. Tarafların ortak bir noktada buluşmaya yakın olduğu kaydedildi. 1.93 boyundaki Campi de kariyerine Trabzonspor'da devam etmeye sıcak bakıyor. Geçen yıla kadar Arjantin dışına çıkmayan tecrübeli savunma oyuncusu, 2018-19 sezonunu kiralık olarak Chaves'te geçirmişti. Ünal Karaman, sol ayağını kullandığı için Campi'nin transfer edilmesini istiyor. Karadeniz temsilcisinin önemli mesafe kat ettiği Campi transferini gelecek hafta resmiyete dökeceği ifade edildi.
- 11.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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