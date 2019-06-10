Ahmet Ağaoğlu: Milli maçın Trabzon'da oynanması camiamızı her zaman gururlandırır
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların milli maçın Trabzon'da oynanması talebi hakkında konuştu. Ağaoğlu, "Trabzonspor taraftarı milli maç hangi şehirde oynanırsa oynansın Milli takıma destek vermeye hazır olacaktır." dedi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların milli maçın Trabzon'da oynanması talebi hakkında, "Milli maçın Trabzon'da oynanması tabii ki de gurur verici bir durum. Trabzonspor olarak her zaman talepkarız. Ancak bu mesele öyle bir iki saatte karara bağlanacak meseleler değildir. Trabzonspor taraftarı milli maç hangi şehirde oynanırsa oynansın Milli takıma destek vermeye hazır olacaktır. Milli maçın Trabzon'da oynanması camiamızı her zaman gururlandırır." dedi.
Öte yandan Trabzonspor'un 3 Haziran'da UEFA'ya verdiği savunmanın ardından herhangi bir kararın çıkmadığını belirten Ağaoğlu, konu ile ilgili kararın bu hafta içerisinde çıkmasını beklediklerini ifade etti.
Transferde birkaç oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Ağaoğlu, "Transferde henüz net bir durum yok. İmza atmadan bir şey diyemeyiz." ifadelerini kullandı.
- 10.06.2019
- Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den flaş karar! İşte nedeni
- Son dakika: İzlanda'daki skandalı yapanın kim olduğu ortaya çıktı! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi...
- Hasan Ali Kaldırım Fransa maçı öncesi bunu yapmış! Mbappe için...
- Fenerbahçe'de Skrtel yerine 2 dünya yıldızı!
- Beşiktaş'ın 2020 projesi! Transfer yağmuru sonrası böyle...
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Ahmet Ağaoğlu: Milli maçın Trabzon'da oynanması camiamızı her zaman gururlandırır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.