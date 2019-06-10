Ahmet Ağaoğlu: Milli maçın Trabzon'da oynanması camiamızı her zaman gururlandırır
10 Haziran 2019, Pazartesi
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: Milli maçın 'da oynanması camiamızı her zaman gururlandırır

Ahmet Ağaoğlu: Milli maçın Trabzon'da oynanması camiamızı her zaman gururlandırır

Kulübü Başkanı , taraftarların milli maçın 'da oynanması talebi hakkında konuştu. Ağaoğlu, "Trabzonspor taraftarı milli maç hangi şehirde oynanırsa oynansın Milli takıma destek vermeye hazır olacaktır." dedi.

Kulübü Başkanı , taraftarların milli maçın 'da oynanması talebi hakkında, "Milli maçın Trabzon'da oynanması tabii ki de gurur verici bir durum. Trabzonspor olarak her zaman talepkarız. Ancak bu mesele öyle bir iki saatte karara bağlanacak meseleler değildir. Trabzonspor taraftarı milli maç hangi şehirde oynanırsa oynansın Milli takıma destek vermeye hazır olacaktır. Milli maçın Trabzon'da oynanması camiamızı her zaman gururlandırır." dedi.

Öte yandan Trabzonspor'un 3 Haziran'da 'ya verdiği savunmanın ardından herhangi bir kararın çıkmadığını belirten Ağaoğlu, konu ile ilgili kararın bu hafta içerisinde çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Transferde birkaç oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Ağaoğlu, "Transferde henüz net bir durum yok. İmza atmadan bir şey diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

  1. 10.06.2019
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