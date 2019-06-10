İzlanda uçağında büyük fedakarlık! A Milli Takım...
10 Haziran 2019, Pazartesi
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İzlanda uçağında büyük fedakarlık! ...

İzlanda uçağında büyük fedakarlık! A Milli Takım...

İzlanda karşılaşması için iki ayrı uçakla gidilecekti. Futbolcular ayrı, yöneticiler ise ayrı uçakla uzun bir yol geçirecekti. Kafilenin ikiye ayrılmasından dolayı A Milli Takımı'nın aktarma yapma ihtimali de bulunuyordu. Bu nedenle uçağın büyütülmesi düşünüldü. Takım içerisindeki bütünleşmenin, başarı için fedakarlığın bir örneği de İzlanda deplasmanına giderken yaşandı.

Bununla ilgili düşüncelerini aktaran A Milli Takımı Teknik Direktörü , "Oyuncular rahat etmeyebilir. Futbolcular ancak uçarsa birleştirelim. Gerekirse ben arkaya oturayım, yeter ki onlar rahat gitsinler" diye konuştu.

Bunun üzerine 'nun yöneticileri, oyuncuların "Business class" olarak seyahat etmesini, yönetim olarak da kendilerinin arka sıralarda bulunmasını istedi. Üstelik Güneş'e de, "Sen takımdan ayrı olamazsın" dendi ve onun da ön sırada gitmesi sağlandı. Milliyet'in haberine göre; Keflavik Uluslararası Havalimanı'na uçan A Milliler, buradan kara yoluyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e geçti.

  1. 10.06.2019
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