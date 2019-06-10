İzlanda uçağında büyük fedakarlık! A Milli Takım...

Bununla ilgili düşüncelerini aktaran A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyuncular rahat etmeyebilir. Futbolcular ancak business class uçarsa birleştirelim. Gerekirse ben arkaya oturayım, yeter ki onlar rahat gitsinler" diye konuştu.

Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun yöneticileri, oyuncuların "Business class" olarak seyahat etmesini, yönetim olarak da kendilerinin arka sıralarda bulunmasını istedi. Üstelik Güneş'e de, "Sen takımdan ayrı olamazsın" dendi ve onun da ön sırada gitmesi sağlandı. Milliyet'in haberine göre; Keflavik Uluslararası Havalimanı'na uçan A Milliler, buradan kara yoluyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e geçti.