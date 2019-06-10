İzlanda uçağında büyük fedakarlık! A Milli Takım...
İzlanda karşılaşması için iki ayrı uçakla gidilecekti. Futbolcular ayrı, yöneticiler ise ayrı uçakla uzun bir yol geçirecekti. Kafilenin ikiye ayrılmasından dolayı A Milli Takımı'nın aktarma yapma ihtimali de bulunuyordu. Bu nedenle uçağın büyütülmesi düşünüldü. Takım içerisindeki bütünleşmenin, başarı için fedakarlığın bir örneği de İzlanda deplasmanına giderken yaşandı.
Bununla ilgili düşüncelerini aktaran A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyuncular rahat etmeyebilir. Futbolcular ancak business class uçarsa birleştirelim. Gerekirse ben arkaya oturayım, yeter ki onlar rahat gitsinler" diye konuştu.
Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun yöneticileri, oyuncuların "Business class" olarak seyahat etmesini, yönetim olarak da kendilerinin arka sıralarda bulunmasını istedi. Üstelik Güneş'e de, "Sen takımdan ayrı olamazsın" dendi ve onun da ön sırada gitmesi sağlandı. Milliyet'in haberine göre; Keflavik Uluslararası Havalimanı'na uçan A Milliler, buradan kara yoluyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e geçti.
- 10.06.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
İzlanda uçağında büyük fedakarlık! A Milli Takım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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