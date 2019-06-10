Son dakika: İzlanda'ya nota verilecek!
Dışişleri Bakanlığı, Milli Takımımıza yapılan saygısızlık nedeniyle İzlanda'ya nota verileceğini açıkladı.
Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak. Türkiye Milli Takımımıza yapılan saygısızlık nedeniyle İzlanda'ya nota verecek.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN SERT AÇIKLAMA
Milli Takımımızın Euro 2020 elemelerinde İzlanda ile oynayacağı maç öncesi tarihi bir rezalet yaşandı. Kafilemiz İzlanda havalimanında saatlerce bekletildi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı;
"Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir."
ÇAVUŞOĞLU: "KABUL EDİLEMEZ"
Milli Takım kafilesinin, İzlanda'ya girişleri sırasında yetkililerce yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmesiyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli Takımımızın İzlanda Havaalanı'nda gördüğü muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi.
Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.
Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.
- 10.06.2019
- Güncelleme: 10.06.2019 10:38
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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