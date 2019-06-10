"İzlanda'nın yaptığı kabul edilemez!"
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Son dakika: 'ya nota verilecek!

Son dakika: İzlanda'ya nota verilecek!

Dışişleri Bakanlığı, Milli Takımımıza yapılan saygısızlık nedeniyle 'ya nota verileceğini açıkladı.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre , Dışişleri Bakanı'nı arayacak. Türkiye Milli Takımımıza yapılan saygısızlık nedeniyle İzlanda'ya nota verecek.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN SERT AÇIKLAMA

Milli Takımımızın Euro 2020 elemelerinde İzlanda ile oynayacağı maç öncesi tarihi bir rezalet yaşandı. Kafilemiz İzlanda havalimanında saatlerce bekletildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı;

"Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir."

ÇAVUŞOĞLU: "KABUL EDİLEMEZ"

kafilesinin, İzlanda'ya girişleri sırasında yetkililerce yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmesiyle ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Milli 'nda gördüğü muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi.

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'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

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  1. 10.06.2019
  2. Güncelleme: 10.06.2019 10:38
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