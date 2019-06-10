Terbiyesiz izlandalı!
A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile oynayacağı maç öncesi skandal bir olay yaşandı. Emre Belözoğlu'nun basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada ortaya çıkan hadsiz (!) bir İzlandalı,Emre'ye doğru tuvalet fırçası uzattı ve bu olayı telefonuyla kaydetti.
İzlanda polisi havalimanında A Milli Takımımıza her türlü zorluğu yaşatırken alanda bulunan bir şahsın yaptığı hareket tek kelimeyle terbiyesizlikti! Emre Belözoğlu'nun basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada ortaya çıkan hadsiz (!) bir İzlandalı,Emre'ye doğru tuvalet fırçası uzattı ve bu olayı telefonuyla kaydetti. Yaşanan bu terbiyesizliğe göz yuman İzlandalı güvenlik güçlerine tepki yağdı. Emre Belözoğlu'nun bu yapılan terbiyesizliği görmemesi milli takım kaptanımız adına olumlu bir gelişme oldu. Aksi durumda fevri bir çıkış yapabilirdi.
- 10.6.2019
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