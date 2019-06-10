Korkudan çamura yattılar! Skandal! – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Korkudan çamura yattılar! Skandal!

Korkudan çamura yattılar! Skandal!

'yı yenerek Avrupa futbolunun gündemine oturan A , yarınki maç için gittiği 'da büyük bir skandalla karşılaştı. Ay-yıldızlılar 3 saat ülkeye alınmadı.

'yı yenerek Avrupa futbolunun gündemine oturan A , yarınki maç için gittiği 'da büyük bir skandalla karşılaştı. Millilerimizi sahada yenemeyeceğini anlayan İzlandalılar, kafilemizi tam 3 saat havaalanında bekletip saha dışı oyunlara başladı. , İzlanda'daki skandalı sosyal medya hesabından duyurdu. Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı'ndan paylaşım yapan Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu ise TRT Spor'a, "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu" açıklamasını yaptı. Ayrıca oyuncularımızın bavulları didik didik arandı, pasaport kontrolünde de uzun süre bekletildiler.
  1. 10.6.2019
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