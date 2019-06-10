Hasan Ali Kaldırım, Fransa maçına Rocky filmindeki gibi hazırlandı. Milli karşılaşmada Fransa'nın 20 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'yi sahadan silen Fenerbahçeli futbolcunun, Mbappe için özel olarak hazırlandığı ve bunu nasıl yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar: