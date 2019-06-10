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Hasan Ali Kaldırım Fransa maçı öncesi bunu yapmış! Mbappe için...
Hasan Ali Kaldırım, Fransa maçına Rocky filmindeki gibi hazırlandı. Milli karşılaşmada Fransa'nın 20 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'yi sahadan silen Fenerbahçeli futbolcunun, Mbappe için özel olarak hazırlandığı ve bunu nasıl yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar:
10 Haziran 2019 Pazartesi 12:58
Güncelleme: 10.06.2019 12:59
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Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, A Milli Futbol Takımımızın Fransa karşısında aldığı galibiyette büyük pay sahibi oldu.
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Rakibin 180 milyon Euro bonservisle transfer olan yıldızı Kylian Mbappe'yi sahadan silen Hasan Ali'nin bu maç öncesinde yaptığı ortaya çıktı.
Hasan Ali Kaldırım meğer Fransa karşılaşması için hazırlanmaya haftalar öncesinde başlamış.
ALMANYA'DAN ÖZEL HOCA
Hasan Ali, sezon başı hazırlıklarında getirttiği fizyoterapisti Fransa maçına özel olarak ikinci kez İstanbul'a çağırdı.
Bundesliga'da birçok takımda görev yapan fizyoterapist ile kendi eksik noktalarını güçlendirme çalışmaları yaptı.