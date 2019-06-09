Halil İbrahim Fırtına'ya göz kırptı
09 Haziran 2019, Pazar
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Halil İbrahim Fırtına'ya göz kırptı

Halil İbrahim Fırtına'ya göz kırptı

19 yaşındaki ümit milli forvet, “Ailecek Trabzonluyuz. ’da oynamak gurur verir” dedi.Bordo-mavili yönetim, ’la yakın temasta.

Bordo-mavililer, 'ın golcü oyuncusu 'nu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı... İlk teklifi kabul edilmeyen yönetim, ekibine yeni bir öneri paketi hazırladı. Öte yandan 19 yaşındaki gurbetçi oyuncudan, 'la ilgili sıcak mesajlar geldi. 'ın Arnavutluk ile yaptığı ve bir de gol attığı maçın ardından konuşan Halil, ailecek Trabzonlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

İMKANLARI ZORLAYACAK
"Trabzon'u çok seviyoruz. Trabzonspor'u da ailecek takip ediyoruz. Trabzonspor'da oynamak gurur verici bir şey. Böyle şeyler zamanla oluyor. Hayırlısı ne ise o olsun. teklifi olduğu bilmiyorum ama Trabzonspor'un ilgisi olduğu duydum." Halil Dervişoğlu'nun bu sözleri, sosyal medyada bordo-mavili taraftarlardan büyük destek aldı. Genç oyuncuları kadrosuna katmak isteyen yönetim, Halil için tüm imkanlarını kullanacak.

Bu sezon Sparta Rotterdam'ın ikinci takımında forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu, 47 maçta 15 gol ve 12 asistlik (toplam 27 gole katkı) harika bir performans sergiledi.

FOFANA TEKLİFİ
Menajerler, bordo-mavili takıma ile sözleşmesi sona eren Moryeke Fofana'yı önerdi. 27 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusunun, Trabzonspor'da forma giymek istediği ve para konusunu da sorun etmeyeceği ifade edildi. Fofana ligde bu sezon 6 gol, 1 asist üretti.

  1. 9.6.2019
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