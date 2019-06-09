Halil İbrahim Fırtına'ya göz kırptı
19 yaşındaki ümit milli forvet, “Ailecek Trabzonluyuz. Trabzonspor’da oynamak gurur verir” dedi.Bordo-mavili yönetim, Sparta Rotterdam’la yakın temasta.
Bordo-mavililer, Sparta Rotterdam'ın golcü oyuncusu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı... İlk teklifi kabul edilmeyen yönetim, Hollanda ekibine yeni bir öneri paketi hazırladı. Öte yandan 19 yaşındaki gurbetçi oyuncudan, Trabzonspor'la ilgili sıcak mesajlar geldi. Ümit Milli Takım'ın Arnavutluk ile yaptığı ve bir de gol attığı maçın ardından konuşan Halil, ailecek Trabzonlu olduklarını belirterek şunları söyledi:
İMKANLARI ZORLAYACAK
"Trabzon'u çok seviyoruz. Trabzonspor'u da ailecek takip ediyoruz. Trabzonspor'da oynamak gurur verici bir şey. Böyle şeyler zamanla oluyor. Hayırlısı ne ise o olsun. Transfer teklifi olduğu bilmiyorum ama Trabzonspor'un ilgisi olduğu duydum." Halil Dervişoğlu'nun bu sözleri, sosyal medyada bordo-mavili taraftarlardan büyük destek aldı. Genç oyuncuları kadrosuna katmak isteyen yönetim, Halil için tüm imkanlarını kullanacak.
Bu sezon Sparta Rotterdam'ın ikinci takımında forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu, 47 maçta 15 gol ve 12 asistlik (toplam 27 gole katkı) harika bir performans sergiledi.
FOFANA TEKLİFİ
Menajerler, bordo-mavili takıma Atiker Konyaspor ile sözleşmesi sona eren Moryeke Fofana'yı önerdi. 27 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusunun, Trabzonspor'da forma giymek istediği ve para konusunu da sorun etmeyeceği ifade edildi. Fofana ligde bu sezon 6 gol, 1 asist üretti.
- 9.6.2019
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Halil İbrahim Fırtına'ya göz kırptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.