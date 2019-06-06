Ünal Karaman imzayı atıyor – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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imzayı atıyor

Ünal Karaman imzayı atıyor

Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreni bugün saat 15.00'te 'nde gerçekleştirilecek. Öncesinde ise ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreni bugün saat 15.00'te 'nde gerçekleştirilecek. Öncesinde ise ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. 52 yaşındaki hocanın tören sonrası ekibiyle hemen gelecek sezonun planlaması için çalışmalara başlayacağı ve özellikle transfer çalışmaları kapsamında yönetim kurulu ile bir durum değerlendirmesi de yapacağı belirtildi.
  1. 6.6.2019
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