Ünal Karaman imzayı atıyor
Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreni bugün saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Öncesinde ise teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
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abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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