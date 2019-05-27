Yusuf Yazıcı: "Başarı dolu bir gelecek"

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Genç yıldız, "Ne olursa olsun arkamızda olduğunuzu hissettiğim, aşık olduğum formanın kaptanlığını yaptığım kelimelere sığmayacak bir sezonu geride bırakıyoruz. Kırdığımız, üzdüğümüz en ufak bir şey varsa lütfen hakkınızı helal edin. Eminim başarılarla dolu bir gelecek bizi bekiyor!" ifadelerini kullandı.