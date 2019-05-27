Yusuf Yazıcı: "Başarı dolu bir gelecek" – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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: "Başarı dolu bir gelecek"

Yusuf Yazıcı: "Başarı dolu bir gelecek"

, hesabından paylaşımda bulundu.

, hesabından paylaşımda bulundu. Genç yıldız, "Ne olursa olsun arkamızda olduğunuzu hissettiğim, aşık olduğum formanın kaptanlığını yaptığım kelimelere sığmayacak bir sezonu geride bırakıyoruz. Kırdığımız, üzdüğümüz en ufak bir şey varsa lütfen hakkınızı helal edin. Eminim başarılarla dolu bir gelecek bizi bekiyor!" ifadelerini kullandı.

  1. 27.5.2019
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