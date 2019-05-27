Yusuf Yazıcı: "Başarı dolu bir gelecek"
Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Genç yıldız, "Ne olursa olsun arkamızda olduğunuzu hissettiğim, aşık olduğum formanın kaptanlığını yaptığım kelimelere sığmayacak bir sezonu geride bırakıyoruz. Kırdığımız, üzdüğümüz en ufak bir şey varsa lütfen hakkınızı helal edin. Eminim başarılarla dolu bir gelecek bizi bekiyor!" ifadelerini kullandı.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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