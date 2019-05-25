Trabzonspor'da 2 ayrılık birden!

Trabzonsporla sözleşmeleri 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek oyunculardan Olcay Şahan ve Luis Ibanez için veda töreni düzenlendi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu törende yaptığı konuşmada her iki oyuncuya da kulübe hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek kendilerine birer plaket takdim etti.

Başkan ayrıca Olcay Şahan ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kulübümüze hakkı geçen bir oyuncumuzsun. En zor zamanlarımızda bize en fazla desteği verenlerden birisin. Hakkını helal et. Kapımız sana her zaman açık. İnşallah ileride farklı görevlerle aramızda olursun."

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPILDI:

Kulübümüzle olan sözleşmeleri 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek oyuncularımız Olcay Şahan ve Luis Ibanez için veda töreni düzenlendi.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu törende yaptığı konuşmada her iki oyuncumuza da kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek kendilerine birer plaket takdim etti.

Başkanımız ayrıca Olcay Şahan ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kulübümüze hakkı geçen bir oyuncumuzsun. En zor zamanlarımızda bize en fazla desteği verenlerden birisin. Hakkını helal et. Kapımız sana her zaman açık. İnşallah ileride farklı görevlerle aramızda olursun."