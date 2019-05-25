Trabzonspor'da 2 ayrılık birden!
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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'da 2 ayrılık birden!

Trabzonspor'da 2 ayrılık birden!

Lefter Küçükandonyadis sezonunu galibiyetiyle tamamlayan 'da çifte ayrılık yaşandı. Bordo mavililerle olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan ve Luis İbanez için veda töreni düzenlendi.

Trabzonsporla sözleşmeleri 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek oyunculardan ve için veda töreni düzenlendi.

Başkan törende yaptığı konuşmada her iki oyuncuya da kulübe hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek kendilerine birer plaket takdim etti.

Başkan ayrıca Olcay Şahan ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kulübümüze hakkı geçen bir oyuncumuzsun. En zor zamanlarımızda bize en fazla desteği verenlerden birisin. Hakkını helal et. Kapımız sana her zaman açık. İnşallah ileride farklı görevlerle aramızda olursun."

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPILDI:

Kulübümüzle olan sözleşmeleri 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek oyuncularımız Olcay Şahan ve Luis Ibanez için veda töreni düzenlendi.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu törende yaptığı konuşmada her iki oyuncumuza da kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek kendilerine birer plaket takdim etti.

Başkanımız ayrıca Olcay Şahan ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kulübümüze hakkı geçen bir oyuncumuzsun. En zor zamanlarımızda bize en fazla desteği verenlerden birisin. Hakkını helal et. Kapımız sana her zaman açık. İnşallah ileride farklı görevlerle aramızda olursun."

  1. 25.05.2019
  2. Güncelleme: 25.05.2019 11:01
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