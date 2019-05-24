İsim hakkı uzatıldı – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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İsim hakkı uzatıldı

İsim hakkı uzatıldı

'' isim hakkının kullanım süresinin uzatıldığı açıklandı.

'' isim hakkının kullanım süresinin uzatıldığı açıklandı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, 31 Mayıs 2035 yılında sona erecek olan 'Trabzonspor' isim hakkının ve tüm markalarının 2035 yılından itibaren 15 yıl daha bordo-mavili kulübün kullanımında olacağı duyuruldu.

40 BİN LİRA CEZA
() Trabzonspor'u yine boş geçmedi. Bordo-mavili takıma, maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 40 bin TL para cezası verildi.

  1. 24.5.2019
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