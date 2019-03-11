Trabzonspor Nwakaeme'nin gol attığı maçları kaybetmiyor
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin gol attığı maçları kaybetmiyor. Nijeryalı forvet son haftalarda attığı gollerle önemli katkıda bulunurken, attığı 7 golle Rodallega'nın ardından takımın en skorer oyuncusu oldu.
Gol attığı maçlarda Trabzonspor kaybetmedi
Trabzonspor, Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin gol attığı maçları ise kaybetmedi. Bordo-mavililer Nwakaeme'nin gol attığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda ise Trabzonspor 11 puan hanesine yazdırdı. Bu sezon 18 maçta görev alan oyuncu 16 maçta 11'de sahaya çıktı. Bin 410 dakika sahada kalan oyuncu 7 gol atarken, 4 de asist yaptı. Oyuncu attığı 7 golün 5'ni sağ ayak 2'ni ise sol ayakla kaydetti.
İki yönlü oynamaya başladı
Trabzonspor'un hücum oyuncusu Nwakaeme, son haftalarda savunmaya verdiği katkı da ön plana çıkmaya başladı. Forma giydiği diğer takımlarda ofansif yönüyle daha çok ön planda olan Nijeryalı oyuncu diğer takımların aksine bordo-mavili takımda savunmaya daha çok katkı verdiği görülüyor. Forvet oyuncusunun top kapma oranında yüzde 76. 9 başarı oranı yakaladı.
Nwakaeme'nin gol attığı maçlar
Galatasaray: 4-0 (2 gol)
Beşiktaş:2-2 (1 gol)
Ç.Rizespor: 4-1 (1 gol)
Kasımpaşa: 2-2 (2 gol)
Akhisarspor: 2-1 (1 gol)
- 11.03.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
Trabzonspor Nwakaeme'nin gol attığı maçları kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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