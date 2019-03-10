Erman Toroğlu: "Türkiye'de Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Trabzonspor - Akhisarspor karşılaşmasını Takım Oyunu programında yorumladı. Toroğlu, "Türkiye'de Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor" dedi.
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