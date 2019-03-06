Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Son dakika haberine göre; Trabzonspor Yönetimi, kadro dışı bıraktığı oyuncusu Olcay Şahan'ı affetti.
Trabzonspor'da ikinci yarının başlamasıyla birlikte kadro dışı bırakılan ve bordo-mavililerde 7 maçtır oynamayan Olcay Şahan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Şahan, yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul etmiş ve sezon sonuna kadar takıma fayda sağlamak istediğini belirtmesi üzerine bordo-mavili yönetim tarafından affedildiği kaydedildi.
- 06.03.2019
- Güncelleme: 06.03.2019 11:29
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Çöküş yaşadı
Toplam 1
Yorum
FETTAH hakem hataları yüzünden bir takımı nasıl saf dışı bıraktıklarına baksınlar, eserleriyle övünsünler.
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Galatasaray'da hedef 10'da 10!
Toplam 1
Yorum
mehmet tarihi ve mesajı bir yere kaydedin en az 4 mağlubiyeti olur
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"Kandırıldım"
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal KARAMAN ' dan ders al sayın KARADENİZ kulübün ekonomik durumu iyi değil diye alacaklarından vazgeçti ?
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