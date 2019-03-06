Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
06 Mart 2019, Çarşamba
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'da affedildi

Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi

Son dakika haberine göre; Yönetimi, kadro dışı bıraktığı oyuncusu 'ı affetti.

'da ikinci yarının başlamasıyla birlikte kadro dışı bırakılan ve bordo-mavililerde 7 maçtır oynamayan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Şahan, yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul etmiş ve sezon sonuna kadar takıma fayda sağlamak istediğini belirtmesi üzerine bordo-mavili yönetim tarafından affedildiği kaydedildi.

  1. 06.03.2019
  2. Güncelleme: 06.03.2019 11:29
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