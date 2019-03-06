Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi

Trabzonspor'da ikinci yarının başlamasıyla birlikte kadro dışı bırakılan ve bordo-mavililerde 7 maçtır oynamayan Olcay Şahan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Şahan, yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul etmiş ve sezon sonuna kadar takıma fayda sağlamak istediğini belirtmesi üzerine bordo-mavili yönetim tarafından affedildiği kaydedildi.