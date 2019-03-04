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Bir dönem Trabzonspor futbolcusuydu! Şimdi dünya tanıyor...
Bordo mavili takımda futbolculuk kariyerine kaleci olarak başlayan sporcu, daha sonra bambaşka bir kulvara geçti. Kalecilikte aradığını bulamayan 30 yaşındaki Roman Dolidze, kariyerine dövüş sanatları dalında devam etti ve dünyaca ünlü bir sporcu oldu.
4 Mart 2019 Pazartesi 17:14 Güncelleme: 04.03.2019 17:17
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"Orada hedeflediğim yere ulaşamayacağımı fark edince, farklı çalışmalara odaklanmaya karar verdim."
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