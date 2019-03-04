Bir dönem Trabzonspor futbolcusuydu! Şimdi dünya tanıyor... - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Bir dönem Trabzonspor futbolcusuydu! Şimdi dünya tanıyor...

Bordo mavili takımda futbolculuk kariyerine kaleci olarak başlayan sporcu, daha sonra bambaşka bir kulvara geçti. Kalecilikte aradığını bulamayan 30 yaşındaki Roman Dolidze, kariyerine dövüş sanatları dalında devam etti ve dünyaca ünlü bir sporcu oldu.

4 Mart 2019 Pazartesi 17:14 Güncelleme: 04.03.2019 17:17
Bir dönem Trabzonspor futbolcusuydu! Şimdi dünya tanıyor...

Gürcü sporcu Karma Dövüş Sanatları'nda önemli dereceler elde ederken Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu kemerlerine sahip.

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Bir dönem Trabzonspor futbolcusuydu! Şimdi dünya tanıyor...

Bir dönem Trabzonspor alt yapısında kalecilik yapan ancak sonrasında futboldan kopan Roman Dolidze, dövüş sanatlarında adını dünyaya duyurdu.

Bir dönem Trabzonspor futbolcusuydu! Şimdi dünya tanıyor...

Gürcü sporcu Türkiye'deki günlerinden ise şöyle bahsediyor:

Bir dönem Trabzonspor futbolcusuydu! Şimdi dünya tanıyor...

"16 yaşındayken, Trabzonspor genç takımına alındım. Oradan Ankaragücü'ne geçtim. Fakat bir süre sonra adı çok az bilinen bir ikinci lig ekibine gönderildim."

Bir dönem Trabzonspor futbolcusuydu! Şimdi dünya tanıyor...

"Orada hedeflediğim yere ulaşamayacağımı fark edince, farklı çalışmalara odaklanmaya karar verdim."

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