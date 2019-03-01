Abdülkadir Ömür'ü resmen izlemeye geliyorlar!
01 Mart 2019, Cuma
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Abdülkadir Ömür'ü resmen izlemeye geliyorlar!

Abdülkadir Ömür'ü resmen izlemeye geliyorlar!

Transferde Abdülkadir Ömür sürprizi... Türk futbolunun son yıllarda en yetenekli futbolcularından biri olarak gösterilen 'lu Abdülkadir Ömür için iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Abdülkadir Ömür için izleme heyetini resmen 'ye gönderiyor.

, ve basınında sürekli manşet olduğu gibi dev kulüplerle adı anılan Abdülkadir Ömür için bu sefer de ve yazılırken, İngiliz ekibi Liverpool'un genç yıldızı daha yakından takip etme adına 'ye scout ekiplerini yollayacağı belirtildi.

İTALYANLAR NAPOLİ, İNGİLİZLER LİVEROOL YAZIYOR

Güneş'in haberine göre; 'de 'un 4.sırada olmasının en büyük pay sahiplerinden birisi olarak gösterilen Abdülkadir Ömür'ün Jurgen Klopp tarafından yakından takip ettiği bildirilirken, İngiliz basını da bu ilgiyi sayfalarına taşıdı.

Tuttomercato'nun 'Abdülkadir Ömür - Napoli' haberini okuyucularına aktaran Talksport, 19 yaşındaki futbolcuyu Liverpool'un da istediğini ifade ederken, Klopp'un Napoli'den hızlı davranıp izleme heyetini Türkiye'ye gönderip bu işi bitireceğini iddia etti.

Süper Lig'de 24 maçta görev alan Abdülkadir Ömür 2 gol 5 asist yaptı.

  1. 01.03.2019
  2. Güncelleme: 01.03.2019 16:27
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