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Trabzonspor'un VAR'la iptal edilen penaltısı

26 Şubat 2019, Salı 12:00

Trabzonspor'un 71. dakikada Abdülkadir Parmak ile kazandığı penaltı VAR kararıyla iptal edildi.

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