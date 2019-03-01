Trabzonspor'da gençler aslan gibi!

Başarılı oyuncu Abdülkadir Parmak, kupaya veda etmenin üzüntüsünü yaşadıklarını paylaştı. 24 yaşındaki yıldız, "Kupaya veda ettiğimiz için bizden bekleneni karşılayamadığımız için taraftarlarımız kadar bizler de üzgünüz. Hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakmamız gerekiyor. Daha önümüzde çok önemli maçlar var. Elimizden geleni yapıp, hak ettiğimiz, bize yakışan yerde ligi bitirmeyi başarırız. Biz bize yeteriz. Savaşmaya devam."



BEŞ MİLYON EURO ÖDENDİ



Yönetim dün yüklü bir ödeme yaparak yeni bir transfer yasağı gelmesini önledi. Sosa ve Kucka'nın bonservisi için Milan'a, Novak için Midtylland'a ve Burak Yılmaz için Beijing Guaon'a toplamda 5 milyon euro'luk ödeme yapıldı. Fırtına, martta da 100 milyon TL ödeyecek.



ÖMÜR'DEN KATKI



2015-2016 sezonunda 16 yaşındayken Türkiye Kupası'ndaki Adana maçıyla A takım formasını giymeye başlayan Abdülkadir Ömür, ligde şimdiye kadar 52 müsabakada yer alırken, 5 gol kaydetti ve performansıyla göz doldurdu. Genç futbolcu, kupa ile birlikte 63 resmi maçta rakip fileleri 6 kez havalandırdı.



Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için çok önemli bir isim. A Milli Takım'a kadar yükselen, bordo- mavili takımda kaptanlık görevine de getirilen 22 yaşındaki oyuncu, toplam 77 lig maçında forma giyerken, rakip fileleri de 17 kez havalandırdı. Yusuf, kupa ile birlikte 89 resmi maçta 19 gol kaydetti.



ŞANSSIZLIKLAR BİZİ ETKİLEDİ



Bordo-mavili takımın 22 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, kupada elenmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Genç eldiven, "Bu sezon büyük şanssızlıklar yaşadık. Sakatlıklar ve birçok sorun hep bizi olumsuz etkiledi. Artık tamamen lige odaklandık ve yeni bir seri yakalayacağız" dedi.



DERVİŞOĞLU ŞOV YAPIYOR



Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen Sparta Rotterdam'lı Halil İbrahim Dervişoğlu, Hollanda'da şov yapıyor. 19 yaşındaki forvet bu hafta 4 gol birden attı. 1.83'lük santrfor, Hollanda ekibi ile çıktığı 33 maçta 13 gol atıp, 8 de asit yaparak 21 gole katkı yaptı.



ASLANLAR GİBİ



Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, "Trabzonspor'un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz ama öncelikle sabredeceğiz, kırmadan, dökmeden, küstürmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi. Gençlerin Trabzonspor'un geleceği olduğunun altını çizen Şahin, "Uğurcan, Hüseyin, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak gibi çok değerli oyuncularımız var. Genç, yetenekli, özverili… Hepsi de Trabzon'un çocuğu. Bu gençler çıkıp aslanlar gibi Trabzonspor'u temsil ettiler. Fakat üst üste oynanan maçlarla üzerlerine binen yük bu çocukları çok yordu. Artık sabır, anlayış, samimiyet ve sahiplenme dönemindeyiz" ifadesini kullandı.



YILDIRIM KORKUSU



Pazartesi oynanacak Kasımpaşa- Trabzonspor maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım bu sezon Fırtına'nın 6 maçında görev aldı. 5 maçta VAR hakemi Yıldırım 1 kez de orta hakem olarak görev yaptı. Yıldırım'ın VAR'da olduğu karşılaşmalarda bordo-mavili takım Galatasaray'a 3-1, Malatyaspor'a 5-0 yenilirken, Kayseri'yi 2-0 ve Sivas'ı 3-1 yenmişti. Ankaragücü ile de berabere kalmıştı. Yıldırım'ın düdük çaldığı Erzurumspor sınavı ise 0-0 sona ermişti. Özellikle Galatasaray ve Ankaragücü maçlarındaki VAR kararları nedeniyle sert tepki gösterilmişti.