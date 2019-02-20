"Sen de git PFDK"

Başakşehir maçında hakem Halit Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus'un kurbanı olan Trabzonspor'a bir büyük darbe de PFDK'dan gelmişti. 45 bin bordo-mavili taraftarın; hakem katliamına rağmen sahaya tek bir yabancı madde atmadığı, küfür etmediği, koreografilerle futbolseverlerin gözlerinin pasını sildiği 12. Adam'a 'dur' denilmişti. Tarihte eşi benzeri olmayan bir şekilde 27 bini aşkın taraftarın stada girişi engellenmişti. Daha önce Yeni Malatya, Alanya ve Beşiktaş deplasmanlarında da bordo-mavili taraftarlar aynı şekilde cezalandırılmıştı. Ayrıca iç sahada Rize mücadelesi sonrası da tribünlerin büyük bölümüne 'bloke' cezası gelmişti. Toplamda da 31 bini aşkın taraftara ceza gelmesi tepki çekti. Bordo-mavili taraftarlar "Takımıza destek olmamız engelleniyor. Böyle adalet olmaz. Bizi mağdur ediyorlar. Art niyetli insanlar futbolu kullanıyor. MHK bariz hataları sonrası gitti, PFDK'nın da gitmesi yakındır" ifadelerini kullandılar.



YOK ARTIK!

Bu sene birçok kez ceza alan Trabzonspor'a bir şok daha... Bordo-mavili kulüp, Alanyaspor maçında "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle bir kez daha PFDK'ya sevk edildi.



5 OYUNCU ALTYAPIDA

Bordo-mavililerde altyapıdan kadroya dahil edilen ve bir süredir A takım ile antrenmanlara çıkan genç oyuncular Berkay Sefa Kara, Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Behlül Aydın ile Oğuzhan Açıl yeniden altyapıya gönderildi. 5 oyuncunun zaman zaman yeniden A takım ile antrenmanlara çıkabilecekleri kaydedildi.