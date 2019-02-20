"Sen de git PFDK" – Fotomaç – 20 Şubat 2019
20 Şubat 2019, Çarşamba
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"Sen de git "

"Sen de git PFDK"

taraftarı: Aleyhimize bariz hatalar yapan gitti. Hemen her maç sonrası bize ceza kesen ’nın da gitmesi yakındır. Biz sadece adalet istiyoruz.

maçında hakem Halit Umut Meler ve VAR hakemi 'un kurbanı olan 'a bir büyük darbe de 'dan gelmişti. 45 bin bordo-mavili taraftarın; hakem katliamına rağmen sahaya tek bir yabancı madde atmadığı, küfür etmediği, koreografilerle futbolseverlerin gözlerinin pasını sildiği 12. Adam'a 'dur' denilmişti. Tarihte eşi benzeri olmayan bir şekilde 27 bini aşkın taraftarın stada girişi engellenmişti. Daha önce Yeni , Alanya ve deplasmanlarında da bordo-mavili taraftarlar aynı şekilde cezalandırılmıştı. Ayrıca iç sahada mücadelesi sonrası da tribünlerin büyük bölümüne 'bloke' cezası gelmişti. Toplamda da 31 bini aşkın taraftara ceza gelmesi tepki çekti. Bordo-mavili taraftarlar "Takımıza destek olmamız engelleniyor. Böyle adalet olmaz. Bizi mağdur ediyorlar. Art niyetli insanlar futbolu kullanıyor. bariz hataları sonrası gitti, PFDK'nın da gitmesi yakındır" ifadelerini kullandılar.

YOK ARTIK!
Bu sene birçok kez ceza alan Trabzonspor'a bir şok daha... Bordo-mavili kulüp, maçında "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle bir kez daha PFDK'ya sevk edildi.

5 OYUNCU ALTYAPIDA
Bordo-mavililerde altyapıdan kadroya dahil edilen ve bir süredir A takım ile antrenmanlara çıkan genç oyuncular Berkay Sefa Kara, Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Behlül Aydın ile Oğuzhan Açıl yeniden altyapıya gönderildi. 5 oyuncunun zaman zaman yeniden A takım ile antrenmanlara çıkabilecekleri kaydedildi.

  1. 20.2.2019
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