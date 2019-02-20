Antrenör Malouda – Fotomaç – 20 Şubat 2019
20 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Antrenör Malouda

Antrenör Malouda

Antrenör Malouda

ekibi Zürih, eski 'yı hücum antrenörlüğüne getirdi.

ekibi Zürih, eski 'yı hücum antrenörlüğüne getirdi. Zürih, 38 yaşındaki Malouda'nın as takım ve altyapıda hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu. Fransa 'nda 80 kez forma giyen ve ülkesinde , Guingamp, Metz, 'de gibi takımlarda oynayan Malouda, bir dönem 'da da görev yaptı. Molouda, Fırtına ile 29 maça çıkmış ve fileleri 7 kez sarsmış, 8 de asist yapmıştı.

  1. 20.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antrenör Malouda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN