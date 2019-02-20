Antrenör Malouda
İsviçre ekibi Zürih, eski Trabzonlu Malouda'yı hücum antrenörlüğüne getirdi.
İsviçre ekibi Zürih, eski Trabzonlu Malouda'yı hücum antrenörlüğüne getirdi. Zürih, 38 yaşındaki Malouda'nın as takım ve altyapıda hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu. Fransa Milli Takımı'nda 80 kez forma giyen ve ülkesinde Olympique Lyon, Guingamp, Metz, İngiltere'de Chelsea gibi takımlarda oynayan Malouda, bir dönem Trabzonspor'da da görev yaptı. Molouda, Fırtına ile 29 maça çıkmış ve fileleri 7 kez sarsmış, 8 de asist yapmıştı.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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