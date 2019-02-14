Maaşına zam

3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde bordo-mavililerin kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut'un aylık kazancı herkesi şaşırttı. Dev maçta 6 net kurtarışla haftanın kalecisi olan genç eldiven aylık 2 bin 500 TL alıyor. Yönetimin Arda'nın ücretini 1 milyon TL'ye çıkaracağı dile getiriliyor.