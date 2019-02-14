Maaşına zam – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Maaşına zam

Maaşına zam

3-1 kaybedilen derbisinde bordo-mavililerin kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi 'un aylık kazancı herkesi şaşırttı.

3-1 kaybedilen derbisinde bordo-mavililerin kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi 'un aylık kazancı herkesi şaşırttı. Dev maçta 6 net kurtarışla haftanın kalecisi olan genç eldiven aylık 2 bin 500 TL alıyor. Yönetimin Arda'nın ücretini 1 milyon TL'ye çıkaracağı dile getiriliyor.

  1. 14.2.2019
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